Catania dall'alto in basso. Catania dal tramonto al chiaro di luna. Il Tour comprenderà due delle terrazze più belle della città, accompagnati come sempre da un'esperta ed appassionata guida. Il percorso inizierà dalla Chiesa di San Nicolò l’Arena, con il suo monumentale prospetto incompiuto. A seguire, salirete centoquarantuno scalini che apriranno davanti a voi uno spettacolo unico con panoramica mare-Etna, centro storico e skyline di Catania fino alle coste della città di Siracusa. Proseguirete il tour attraversando la via Crociferi, il gioiello del barocco catanese, con la guida che vi svelerà aspetti storici, curiosità e leggende legate al luogo. Continuerete con la Badia di Sant’Agata e, in particolare, con la sua terrazza da cui, un tempo, le monache continuavano a seguire la vita della città e soprattutto ad assistere alle processioni, prima fra tutte quella dedicata alla Patrona Sant’Agata.

Salirete ancora più in alto, circa 40 metri, avendo l'impressione di toccare il cielo. Potremmo ammirare il centro storico al tramonto. Il cielo assumere varie sfumature dal rosa all'azzurro. I colori del crepuscolo che via via si preparano a lasciare il posto alle luci della città e della luna che illumina il mare. Nell'ultima parte del tour scenderemo giù e ci immergeremo nel centro storico della città, con il Liotru, la Fontana dell'Amenano e tanti angoli inaspettati da scoprire. Il contributo di partecipazione è di 15 € a persona. Bambini sotto i 12 anni - 3 €. Include: guida, ticket camminamento gronda San Nicolò l’Arena, ticket cupola Badia di Sant’Agata. DURATA TOUR: 2 ORE E 30 MINUTI. Meeting point davanti chiesa san Nicolò l'Arena ore 17.30. Oppure messaggio whatsapp al 3913953279 con nome,cognome, numero partecipanti e recapito telefonico. Posti limitati a 30 persone. Vuoi continuare con apericena o cena? Vi proponiamo la Fishiaria: A tutti i partecipanti del tour, che cenano (o apericenano) alla Fishiaria, sarà offerto un calice di vino: basterà mostrare il braccialetto di Sharing Sicily.