Catania Family Tour: dai Greci ai Romani

Kids Trip propone un nuovo appuntamento per andare alla scoperta di Catania con i bambini accompagnati da Valeria Di Loreto Tourist Guide (guida professionale con tesserino) . PROGRAMMA: Ore 10:00 appuntamento davanti l'ingresso del Teatro in via Vittorio Emanuele II n.266. Visita del Teatro Romano e Odeon; passeggiata attraverso le vie del centro con sosta in via dei Crociferi per una pausa merenda. Visita dell'Anfiteatro Romano. Per informazioni chiamare il numero +39 334 7359654 .

COSTI. Soci Kids Trip: 9€ a persona, sconto del 10% sul terzo ticket acquistato. Non soci: 12€ a persona, sconto del 10% sul terzo ticket acquistato. La quota comprende la visita guidata, ingresso al Teatro Romano, e una merenda "da passeggio" offerta da NaturaSì Catania - Via G. Patanè. I bambini di età inferiore ai 4 anni non pagano.