Prende il via la rassegna Catania Jazz Club al Piccolo Teatro della città, uno spazio dedicato ai jazzisti siciliani che il jazz lo scrivono, lo progettano, lo reinventano: saranno presentate delle uscite discografiche e dei progetti inediti di brani originali e tanto altro. Toccherà quindi a Samyr Guarrera aprire le danze con il suo progetto accompagnato da musicisti formidabili.

Samyr Guarrera ha sempre curato l’evoluzione del suo linguaggio spingendo il suo strumento ai limiti delle sue possibilità tecniche anche attraverso l’utilizzo di effettistica: per queste ragioni condivide uno stile moderno, “newyorkese”, con uno dei sassofonisti american all’avanguardia come Joshua Redman. La grande lezione di Miles Davis è rappresentata dalla ricerca del “main streem”, ogni epoca ha i suoni del suo tempo ed quando il jazz apre le sue porte espressive ai suoni del suo tempo allora i risultato è sempre la nascita di una “milestone”. Samyr Guarrera - tenor sax, Gaetano Rubulotta - organ, Alessandro Criscino - drums.

Costo del biglietto € 10,00. Costo in abbonamento per tutti gli spettacoli in programma. € 48,00 (6 spettacoli). Per info e prenotazioni telefonare allo 095/530153 oppure rivolgersi al botteghino del Teatro Brancati via Sabotino, 4 Catania.