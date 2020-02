Cena in maschera con delitto - Carnevale in baita

TAURË la Casa nel Bosco organizza: CENA CON DELITTO. Sei pronto ad entrare all'interno del gioco di ruolo più coinvolgente che tu abbia mai provato? Metti alla prova le tue capacità da investigatore, ispeziona la stanza del delitto, ricostruisci gli spostamenti sulla mappa, trova gli indizi, non lasciarti ingannare dalle false piste, scopri il movente, l’arma del delitto, ricomponi la scena del crimine e infine accusa il colpevole prima che possa commettere ancora atroci delitti. Avrai l’eccitante ruolo di detective, in una realistica e coinvolgente scena teatrale, tra raccolte di indizi e interrogatori ai sospettati. Una miscela particolare tra cena, spettacolo teatrale e gioco di ruolo che vi coinvolgerà durante tutta la serata attraverso una storia inedita, creata appositamente per questo evento di Carnevale. L'intrattenimento è a cura di Happy-Ideas Animazione.

**POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA**. Cena di casa vegetariana e naturale al 100% all'interno di una meravigliosa ed accogliente baita in mezzo al bosco del cratere di Monte Difeso (Pedara). Saremo in una baita sopra un cratere al caldo del fuoco acceso, fuori il bosco freddo. Una atmosfera informale di casa, tra persone che vogliono passare una serata diversa e fare conoscenza, lasciando fuori lo stress e il chiasso delle feste di massa. Solo pochi invitati, buon cibo e tanto divertimento. INIZIO EVENTO ore 20.00. Cena ORE 21.00 per tutti.

DOVE CI TROVIAMO: Siamo sulla cima del cratere di Monte Difeso a circa 900 metri, immersi nel bosco, aria pura dove respirare e sentirsi uniti. Una occasione unica per stare insieme, mangiare sano e fare una piacevole esplorazione della zona di Monte Difeso. Per info e prenotazioni: TAURË la Casa nel Bosco, Serena - 340.5070511. Prezzo € 30 a PERSONA. Per GRUPPI (da 4 in su) € 25 a Persona.