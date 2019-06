Cena Tenute di Famiglia VillaTaverna 

Cena degustazione il prossimo 7 giugno 2019 a Trecastagni a Villa Taverna. I nostri autoctoni sono a Trecastagni per una nuova cena degustazione. Menù: Il Salinaro da uve 100% Grillo in abbinamento alla selezione di salumi e formaggi dello chef. Kelbi Catarratto che si sposa con il risotto agli asparagi, zafferano e pancetta. Rinazzo da uve 100% Syrah in abbinamento al fagottino ripieno con salsiccia, radicchio e noci su specchio di gorgonzola. Per finire Gazzerotta Nero d'Avola e carrè di vitello in bellavista con verdure saltate. Cannolo dolce alla ricotta. Prezzo: 30€.