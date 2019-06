Centro Sicilia, il vincitore della prima edizione di ‘L’influencer è di serie’

È il ventunenne Paolo Tuzzé il vincitore della prima edizione di ‘L’influencer è di serie’, il contest divenuto web series, realizzato all'interno del Parco Commerciale Centro Sicilia di Misterbianco. Ad incoronare il giovane influencer, originario di Bompensiere in provincia di Caltanissetta, è stata ieri la giuria della finalissima presieduta da Giovanni Ciacci. Proprio 'il pizzo più irriverente della tv italiana' non ha risparmiato giudizi severi, ma divertenti, nei confronti dei protagonisti della finale ai quali sono andati gli applausi del pubblico ed i premi da parte della direzione del Centro Sicilia. Forte dei suoi 20mila followers su Instagram e grazie ad un look ricercato ma sbarazzino allo stesso tempo, Paolo Tuzzé è riuscito ad imporre il proprio outfit che è stato ritenuto 'originale ed interessante'. La web series è andata in onda sui canali social del Centro Sicilia ed a breve verrà messa in produzione la seconda edizione. La finalissima de ‘L’influencer è di serie’ rientrava nei festeggiamenti per l’ottavo compleanno di Centro Sicilia, culminata con il taglio di una torta da 150 chili che è stata offerta ai clienti. Per i più piccoli oggi la festa continua con Lampo, Milady, Milou e Polpetta e tutti i personaggi dei 44 Gatti. Venerdì 28 giugno, invece, al Centro Sicilia arriverà Elettra Lamborghini che firmerà le copie del suo primo album ‘Twerking queen’. Per partecipare all’evento basta iscriversi seguendo le informazioni reperibili sul sito internet e sulla pagina facebook di Centro Sicilia.