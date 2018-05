'Cezanne - Ritratti di una Vita' al Cinema Alfieri

Solo martedì 8 e mercoledì 9 maggio al cinema Alfieri, orari spettacoli 18,30 - 20,45. Per il ciclo "la Grande Arte al Cinema", il docufilm che vede protagonista le opere del padre dell’arte moderna, colui che influenzò Fauves, cubisti e tutti gli artisti delle avanguardie. Ambientato a Londra, Parigi, Washington D.C. e in Provenza, quel sud della Francia in cui Cézanne nacque e si spense, il film ripercorre la vita di uno dei più grandi artisti mai esistiti. Un viaggio attraverso gli spazi e le lettere private che ne segnarono l’esistenza e che aiutano lo spettatore ad avvicinarsi ancor di più all’animo e al pensiero di colui che per Picasso e Matisse fu “il padre di noi tutti”.

