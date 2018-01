Ciaspolata al Lago Maulazzo

DOMENICA 28 GENNAIO 2018. ORE 8,30 - Ritrovo a Randazzo-Ct Piazzale Rifornimento Agip. ORE 9,30 – 2° Ritrovo a Cesaro’ davanti Bar-Ristorante Mazzurco. ORE 10,00 – Partenza in direzione Portella Femmina Morta ( SS 289 Cesaro’-S.Agata). ORE 10,30 - Inizio Escursione PRANZO A SACCO.

ESCURSIONE “LAGO MAULAZZO” - SCHEDA INFORMATIVA. Difficoltà EAI - Dislivello 200 m - Tempo di percorrenza h 5 - Km 8 circa. Natura del percorso: sentiero innevato. Abbigliamento: Uso obbligatorio di scarpe per trekking e ciaspole. Giacca a Vento: K-way, maglietta, ghette,micro-pile, occhiali da sole e copricapo,bastoncini telescopici. Cambio d’indumenti. Provvista d’acqua da bere.

COSTI: Ciaspolata Lago Maulazzo: € 10 (Minimo 5 Partecipanti Max 25). NOLEGGIO CIASPOLE: € 10. I costi includono i servizi di accompagnamento, organizzazione e assicurazione. E’ indispensabile essere dotati di catene per la neve da equipaggiare sui propri veicoli in caso di necessità. Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alle escursioni è possibile contattare la guida. Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione entro Venerdi 26 Gennaio 2018. Grazie.



ADESIONI e CONTATTI: Giamboi Natale Guida Aigae 3332982189, Salvo Grasso Guida Aigae 3299783071, Silvia Vecchio Guiga Aigae 3276685379, (info@siciliatrek.com) www.siciliatrek.com.