Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin'

Dal 15 novembre 2019 al 31 marzo 2020 unico ingresso per due straordinarie mostre al Palazzo della Cultura di Catania.

𝐂𝐈𝐍𝐀 - 𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐈𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 a cura di Daniela Arionte, Giacomo Fanale, Giuseppe Frazzetto e Vincenzo Sanfo. La mostra accompagnerà le opere d’arte contemporanea, con esempi di arte antica di alto artigianato e di arte propagandistica relativa agli anni del maoismo e della rivoluzione culturale. Vi saranno opere di artisti fortemente legati alla tradizione culturale e politica del paese, ma anche esempi di artisti dissidenti o comunque, critici verso la società cinese, come 𝗔𝗶 𝗪𝗲𝗶𝘄𝗲𝗶 , 𝗫𝗶𝗮𝗼 𝗟𝘂, 𝗦𝗼𝗻𝗴 𝗬𝗼𝗻𝗴𝗽𝗶𝗻𝗴 artisti ormai storicizzati e tra i protagonisti della famosa mostra “ Avantgarde“ che si tenne a Pechino con l’occupazione del Museo Nazionale d’Arte e che culminò con l’arresto, da parte della polizia, degli artisti che parteciparono alla protesta messa in atto con quella mostra. Accanto a questi, ormai storici artisti vi saranno alcuni dei protagonisti della generazione attuale, meno critica, figlia di questa epoca di apertura economica e di lenta apertura sia sociale che culturale e, sopratutto foriera di un benessere che sta coinvolgendo sempre più larghi strati della popolazione. Tra gli altri 𝗭𝗵𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗻𝗴𝗺𝗲𝗶, 𝗪𝗮𝗻𝗴 𝗟𝗶𝘂 𝗬𝗮𝗻, 𝗪𝘂 𝗗𝗲𝘄𝘂 𝗲 𝗫𝘂 𝗗𝗲𝗾𝗶.

𝐆𝐀𝐔𝐆𝐔𝐈𝐍 - 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐎𝐀 𝐍𝐎𝐀 a cura di Giovanna Giordano e Vincenzo Sanfo. In mostra, 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗲, 𝘁𝗿𝗮 𝗰𝘂𝗶 𝗹𝗲 𝟮𝟭 𝘅𝗶𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝗚𝗮𝘂𝗴𝘂𝗶𝗻, appositamente per illustrare il suo primo diario polinesiano e stampate dal suo amico, Daniel de Monfreid. Le opere esposte, racchiudono e raccontano tutto il mondo selvaggio, primitivo e sciamanico, che colpì e ispirò così profondamente e in maniera indelebile, l’arte di Gauguin. Assieme alle magiche xilografie, saranno esposte anche 𝗱𝘂𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼𝗿𝗲𝗲, una terracotta chiamata “Hina et Tifatou o Vases aux Quatre Dieux“ di cui un esemplare è custodito al Musee d’Orsay“ e che, recentemente è stata esposta al Moma di New York, affiancata da un bronzo “Tii a la coquille o Idole a la coquille “ tratta dal legno scolpito, nel 1896 e, attualmente custodito, anch’esso, al Musee D’Orsay di Parigi.

𝗕𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗨𝗡𝗜𝗖𝗢 (𝗖𝗜𝗡𝗔+𝗚𝗔𝗨𝗚𝗨𝗜𝗡) Intero € 15. Open intero € 15 + 1,50. Open ridotto € 10 + 1,50. Ridotto € 10 (over 65, giornalisti con regolare tessera dell’ordine nazionale, convenzionati). Ridotto gruppi € 10 (min. 6 persone). Ridotto studenti € 5 (dagli 11 ai 18 e studenti universitari). Ridotto scuole € 5 (di ogni ordine e grado dai 6 agli 11 anni non compiuti). Prezzo famiglia € 18 (bambini fino a 11 anni non compiuti) almeno 2 adulti e 1 bambino.