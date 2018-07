Claudio Bertuccio, noto per i suoi concerti "one man band" (chitarra acustica e voce), vi accompagnerà in un viaggio nel tempo attraverso i più grandi successi dei generi pop-rock, blues e soul. Venerdì 3 agosto 2018 ore 21:30 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.