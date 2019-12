Cambia la location dei concerti dei Modà: suoneranno al PalaCatania

A causa dell’indisponibilità della struttura del Pal’Art di Acireale fino a data da destinarsi, i concerti dei Modà previsti il 6 e 7 marzo 2020 al Pal’Art, verranno spostati al PalaCatania di Catania nelle stesse date. Sono confermate quindi le tappe siciliane del "Testa o Croce Tour 2019/2020" con il solo cambio di location. Gli ultimi biglietti di parterre per il concerto del 7 marzo 2020 al PalaCatania saranno disponibili su Ticketone.it da domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 11.00. I biglietti acquistati in precedenza per i concerti al Pal’Art di Acireale, rimangono validi per gli spettacoli al PalaCatania. Chi fosse impossibilitato a raggiungere Catania, può richiedere il rimborso entro e non oltre il 31 gennaio.