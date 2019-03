Convegno "Quale integrazione dei migranti?"

SABATO 30 MARZO alle ore 16.30, presso la Basilica San Sebastiano di Acireale si terrà il CONVEGNO sui "modelli di accoglienza per i migranti". Verranno approfonditi diversi profili del tema con relatori qualificati, il Prof. Rosario Sapienza, il Dott. Emiliano Abramo, l'Avv. Carla Trommino di AccoglieRete Onlus, con i contributi dell'Associazione Forense Acese presieduta dall'Avv. Giovanni Battiato, di Don Lucio Cannavò per l'Ufficio per la Pastorale dei Migranti - Diocesi di Acireale, dei tanti soggetti portatori di interesse, i cui interventi sono già in scaletta. Modererà l'avv. Salvo Emanuele Leotta, presidente "L'Impulso". Previsti interventi liberi dal pubblico. Ricordiamo, infine, che il Convegno, APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA, è stato riconosciuto meritevole dall'Ordine degli Avvocati di Catania e risulta ACCREDITATO per n.2 CREDITI AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA. (Ai fini del riconoscimento dei crediti e del rilascio di attestato di partecipazione, è possibile registrarsi alla mail: associazione_impulso@hotmail.it).