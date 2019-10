Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'Il giorno più bello del mondo', Fiera dei Morti, Notte di Zucchero

1. 'Il giorno più bello del mondo'. Il ritorno di Alessandro Siani al Cinema. “Il Giorno più bello del mondo” è la nuova avventura cinematografica di Alessandro Siani, nuovamente nei panni di regista, sceneggiatore e protagonista che, dopo il successo di Mister Felicità e del tour nei teatri dell'ultimo anno, si cimenta con una “magic comedy” piena di effetti speciali, emozioni e risate. Affiancato dalla bellissima Stefania Spampinato, già nota al grande pubblico come la smaliziata Dottoressa Carina De Luca di Grey’s Anatomy, Giovanni Esposito (“Si accettano miracoli”) e dai piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, Siani porta al cinema tutta la famiglia per ricordarci di non smettere mai di cercare “Il giorno più bello del mondo”. Prodotto da Bartleby Film, Buonaluna e Vision Distribution, sarà distribuito dalla stessa Vision distribution dal 31 ottobre nelle sale di tutta Italia.

2. Fiera dei Morti a Catania. La Fiera dei Morti torna a Catania

„Da 79 anni per tradizione, torna a Catania la “Fiera dei Morti” dal 26 ottobre al 3 novembre 2019, dalle 9.00 alle 24.00. Prodotti tipici siciliani, pugliesi, stand gastronomici, abbigliamento, calzature e area giochi per i bimbi. Un appuntamento speciale per celebrare la festività dei morti e trascorrere qualche ora in spensieratezza.“

3. Handmade Sicily a Palazzo Biscari. " handmade sicily "al biscari

„Si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania. Eccellenti artigiani siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo. INGRESSO LIBERO DALLE 10:00 ALLE 22:00.

4. Festa dell'Iris e dell'Arancino a Tremestieri Etneo. festa dell'iris e dell'arancino 2019

„Le tradizioni del paese, declinate in tutte le specialità e i campi tipici: non soltanto area food quindi, ma anche il classico mercatino con artigianato d'eccellenza e l'intrattenimento per bambini e per tutta la famiglia. Cuore della festa sarà il parco intitolato a Padre Salvatore Consoli, sulla via Marletta, accanto la Chiesa Madre di Tremestieri Etneo.

5. Escape Room - AdventureRooms sconti del 40%

„Escape Room - AdventureRooms. Escape Room - AdventureRooms sconti del 40%

„Adventure Room - 4 Stanze di Escape Room a Catania in Via Umberto 146 e Via Umberto 241. Scegli Tra 4 Stanze Diverse A Prezzi Scontati Fino Al 40%.“

6. osho festival sicilia 2019

„Osho Festival Sicilia. osho festival sicilia 2019

„La più grande Festa della Meditazione del meridione si terrà a Catania dal 31 ottobre al 3 novembre 2019. L'evento, organizzato dal Samadhi Meditation Center sito in Lentini (SR) C.da Bonvicino Mezzebotti s.n., ospiterà oltre cinquanta meditazioni e workshop condotti da operatori internazionali e qualificati. Un'ampia proposta di tecniche e lavori su di sé che provengono dalla visione di OSHO: danza, musica e meditazioni attive.“

7. Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia dal 12 ottobre al 3 novembre 2019

„Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia. Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia dal 12 ottobre al 3 novembre 2019

„Al CentroSicilia, screening sanitari gratuiti.Da sabato 12 ottobre fino a domenica 3 novembre tutti i weekend in galleria, sarà a disposizione di tutti i cittadini il servizio gratuito di screening sanitari, in base al calendario di seguito indicato: 12 e 13/10 – screening diabete, 19 e 20/10 – controllo della vista, 26 e 27/10 – screening Alzheimer, 2 e 3/11 – controllo odontoiatrico. Gli screening saranno eseguiti il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

8. Notte di Zucchero 2019. Notte di Zucchero 2019 il 2 novembre

„Anche Catania, per il secondo anno consecutivo, ospiterà “Notte di Zucchero, festa di morti, pupi e grattugie”. Nella città dell’elefante, però, il coloratissimo evento ideato sempre da Giusi Cataldo, con l’organizzazione generale di Kids Trip, sarà dedicato ai veri protagonisti della festa: i bambini. L’appuntamento è previsto per la mattina del 2 novembre in piazza Università e nei laboratori del Teatro Machiavelli, sotto il patrocinio culturale della Città di Catania e con il sostegno dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia.

9“9. Garage sale by PopupMarket. Garage sale by PopupMarketSicily dal 26 ottobre 2019 al 3 novembre 2019

„26 Ottobre > 3 Novembre 2019 | 9.30 - 21.00 no stop al Centro Sicilia. L’autunno in casa Pop Up Market Sicily è pieno di novità super cool. Una di queste è: Garage Sale 4 Centro Sicilia. Un’esperienza nuova di shopping ed intrattenimento firmata Pop Up Market Sicily, grazie al quale il centro commerciale diventa più “empatico” coinvolgendo il pubblico, evitando così lo shopping mordi e fuggi e creando così l’occasione per una situazione felice e spensierata.

10. 'Mastro Don Gesualdo' al Teatro ABC dal 2 al 10 novembre 2019

„'Mastro Don Gesualdo' al Teatro ABC. 'Mastro Don Gesualdo' al Teatro ABC dal 2 al 10 novembre 2019

„ENRICO GUARNERI in Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga per la regia di Guglielmo Ferro, inaugura la nuova Stagione al Teatro ABC di Catania. Un evento assolutamente da non perdere. Per info e prenotazioni 333 7781632 095 538188. 2 Novembre 2019 ore 21.00, 3 Novembre 2019 ore 18:00.“

11. Teresa Mannino in 'Sento la terra girare'. Teresa Mannino - “Sento la terra girare” il 2 e 3 novembre 2019

„ grande richiesta torna sui palchi dei teatri siciliani Teresa Mannino, che a novembre sarà in tour con “Sento la terra girare”, lo spettacolo comico ispirato alla sua amata isola, che lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito. La comica palermitana è dunque pronta a far ridere nuovamente la sua Sicilia con la sua solita irriverenza. Lo Show dell’attrice toccherà diverse città siciliane: il debutto è previsto al teatro Metropolitan di Catania sabato 2 novembre alle 21:30. Si replica, dunque domenica 3 novembre con inizio dello spettacolo alle ore 18:00. Sarà poi il momento martedì 5 novembre e mercoledì 6 del Teatro Impero di Marsala.“

12. Halloween sbagliato at MA Catania il 2 novembre 2019

„Halloween sbagliato at MA Catania. Halloween sbagliato at MA Catania il 2 novembre 2019

„SABATO 2 NOVEMBRE al MA con il format LA FESTA. Un fantasmagorico viaggio dagli inizi ‘70 ‘80 ‘90 ai giorni nostri. Un lungo percorso musicale e di costume, che parte dagli anni ‘70, ‘80 e ‘90 per finire ai giorni nostri con riferimento anche alla musica italiana, musicato e raccontato dai dj. Musica: Antonio Vetrano//Agatino Privitera//Riccardo Marchese//Maria Grazia Vinciguerra//Giovanni Barbagallo.“

13. Autunno Ragalnese. Tutte le Domeniche d'Autunno dal 20 Ottobre al 15 Dicembre 2019 - Piazza Cisterna, Ragalna (CT). Orario: dalle 9.00 alle 19.00. Dopo l’Estate l’Etna si tinge di colori e di gusto. Esplodono le mille sfumature cromatiche della natura. I boschi acquisiscono diverse tonalità di colori e le foglie si tingono di giallo e di rosso. Anche i sapori cambiano, dalle castagne al vino, dalle mele alla frutta secca, dai dolci ai funghi…i gusti d’autunno diventano un percorso di sapori tutto da scoprire e da vivere. Ed è proprio questo l’intento del Comune di Ragalna che domenica 20 ottobre inaugura l’“Autunno Ragalnese” in programma tutte le domeniche d’Autunno fino al 15 dicembre, in Piazza Cisterna, dalle 9.00 alle 19.00. Le caratteristiche “casette” di legno si animeranno di produttori agricoli locali e fini artigiani che con orgoglio mostreranno ai visitatori tutto il buono e il bello dell’Etna che consapevolmente si sentono di rappresentare. Ogni settimana un menù tipico per trattenersi anche a pranzo e scoprire che l’“aria buona” di montagna può diventare una “droga” irresistibile.

14. City Of Stars dall'1 all'8 novembre 2019

„City Of Stars. City Of Stars dall'1 all'8 novembre 2019

„La compagnia teatrale catanese è lieta di presentare la sua opera musicale liberamente ispirata al capolavoro cinematografico “LA LA LAND”. Un'opera capace di emozionare e raccontare l'amore nella sua forma più controversa, uno spettacolo che riflette sul significato della dicotomia tra sogno e realtà, un lungo viaggio che guida lo spettatore nel magico mondo del jazz e delle grandi opere musicali del teatro moderno. Con una messa in scena vivace e sognante, la Compagnia Ouroboros, abbattendo i luoghi comuni del teatro tradizionale, vuole coinvolgere il pubblico a vivere la storia e a sognare insieme ai protagonisti. “

15. Profumi e Sapori d'Autunno - Etna da Gustare a Nicolosi dal 26 ottobre al 10 novembre 2019

„Profumi e Sapori d'Autunno - Etna da Gustare a Nicolosi. Profumi e Sapori d'Autunno - Etna da Gustare a Nicolosi dal 26 ottobre al 10 novembre 2019

„19-20-26-27 Ottobre e 2-3-9-10 Novembre 2019 P.zza Vittorio Emanuele, Nicolosi (Catania). 'Profumi e sapori d'autunno - Etna da gustare'. Prodotti tipici e degustazioni. Ingresso libero. “