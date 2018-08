Ferragosto 2018, tutti gli eventi da non perdere a Catania e provincia

1. 'Ferragosto music,food & wine' alla Masseria Carminello il 14 agosto 2018

„In occasione di Ferragosto, la festa di mezza estate a Masseria Carminello con una serata davvero speciale, un percorso enogastronomico con portate e vini del territorio. Ad animare la serata il meravigioso Duo "Pepe Nero". Si chiuderà con gelati, granite e fritture dolci.

2. Circoloco Catania il 14 agosto 2018

„Il prossimo 14 agosto 2018, a partire dalle ore 18.00, appuntamento all'Afrobar di Viale Kennedy con l'evento dal titolo 'Circoloco Catania'.“

3. 'Summer Carnival' al Lido Bellatrix il 14 agosto 2018

„Martedì 14 agosto 2018, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Lido Bellatrix con la serata di ferragosto dal titolo 'Summer Carnival'. Dalle 21 alle 23 ingresso euro 20 con prenotazione entro il 12 agosto. Dopo il 12 agosto o senza prenotazione euro 25, in entrambi i casi il costo comprende Cocktail e accesso ad antipasto, grigliata e tanto altro.

4. Ferragosto 2018 al 4SPA IL 14 AGOSTO 2018

„Trascorri il tuo Ferragosto 2018 nell'incantevole cornice del 4SPA. Un menu dedicato, musica live e buona compagnia. Ferragosto 2018 al 4SPA IL 14 AGOSTO 2018

„€ 50,00 per persona. INFO E PRENOTAZIONI: 095.491932. MAIL: hotel@4spa.it.

5. Ferragosto al 'Lido Azzurro' il 14 agosto 2018

„La Notte di Ferragosto al Lido Azzurro - Litorale Playa di Catania. Anche questa estate vi aspetta con 3 aree musicali, musica dal vivo, FLUO PARTY, Tenda Party, area food e gli immancabili fuochi d'artificio piu' spettacolari della Playa. Attrazioni: • Musica dal vivo con Son Clave & Mania Dance 90s • Animazione e spettacolo by Pacolandia • Pista Commerciale + Fluo Party • "The Best Show on Earth".

6. Il Ferragosto '18 a 'Le Capannine' il 14 agosto 2018

„Il 14 agosto 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento a 'Le Capannine' con la serata di Ferragosto. 12 ore di musica non stop. 5 aree musicali, Animazione, Fuochi d'artificio, Beach Barbecue , Ristorante, Pizzeria, American Bar.

7. Ferragosto al Terra di Venera

„Menù sfizioso a base di pesce. Musica dal vivo. Fuochi d'artificio. 25€ a persona (escluso coperto e bevande). Possibilità di menù a base di carne. Per prenotazioni contattare il numero 340 6582828‬ o inviare un messaggio privato. Appuntamento il 14 agosto 2018 a partire dalle ore 20.00 al 'Terra di Venera' a Santa Venerina.

8. Ferragosto a I Santi - La Festa in Città il 14 agosto 2018

„Ferragosto a I Santi. La Festa in città. Martedì 14 Agosto, ore 20. Info e prenotazioni 095 7470187. Il Cortile de I Santi apre le porte alla Festa dell’Estate, con due ricchi buffet no limits, un long drink o una bibita a vostra scelta e un piacevole intrattenimento live.

9. 'Ferragosto e cena Bio sul cratere' al Caldera il 14 agosto 2018

„Un Ferragosto speciale e originale al Caldera. Non la solita gita al mare ma qualcosa di particolare e più intimo. Ci sarà la musica con uno Special Guest d'eccezione, ci sarà un bel falò dove potersi sedere in cerchio su dei tronchi, ci sarà da giocare e ci sarà il cibo buono. Dopo mezzanotte si potrà fare una passeggiata sul cratere ad ammirare le stelle e la vista su tutto il litorale.

10. 'La Notte di Ferragosto Bluesky Live' al Rosemary Pub il 14 agosto 2018

„Martedì 14 agosto, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Rosemary Pub di Nicolosi con la serata dal titolo 'BlueSky LIVE'. Ingresso libero.

11. Fiera D'estate Village dal 13 al 19 agosto 2018

„Fino al 19 agosto, compreso ferragosto, continua l'appuntamento a Piazza Don Bosco a Pedara con 'Fiera d'Estate Village'. 200 stand aperti per i visitatori ogni giorno dalle 18.30 alle 00.30.

12. 'La rotta dei Vulcani' al Santa Tecla Palace il 14 agosto 2018

„Gran galà di Ferragosto all'Hotel Santa Tecla Palace a partire dalle ore 21.00 con la musica della Band Jazz Swing e i fuochi d'artificio.“

13. etna morning tour - escursione sull'etna di mattina

„Escursione Etna Morning Tour by bus. Escursione sull'Etna con partenza da Catania e dintorni (by bus con guida naturalistica) disponibile tutti i giorni senza interruzione dal 14 al 24 agosto. Grazie a questa escursione avremo la possibilità di visitare l'Etna alla scoperta del vulcano attivo più alto d'Europa, tra natura e sapori, antichi crateri e nuove colate. Unendovi a questa escursione sull'Etna con partenza da Catania e zone limitrofe avrete modo di vedere i meravigliosi paesaggi lunari e boschi rigogliosi del parco dell'Etna, case circondate dalla lava e vedute mozzafiato.

14. battiati jazz festival 2018

festa medievale - motta sant’anastasia

„Festa Medievale - Motta Sant'Anastasia. festa medievale - motta sant’anastasia

„Dall'11 al 19 agosto a Motta Sant'Anastasia si svolgerà la XXIII edizione delle Feste Medievali. Un viaggio a ritroso nel tempo e immerso nella storia, dove incontrerete artisti di strada, danzatrici orientali, sbandieratori, musici e tanto altro ancora; ad allietare le vostre serate un'assortita varietà di zuppe e pietanze arabo-andaluse, non mancheranno gli arrosti e i dolci e per finire un salto nella taberna con vino, hyppocrassum e giochi medievali. “