Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Race Etna Village, Marco Bocci ai Portali, Autunno Ragalnese

1. Race Etna Village al Centro Sicilia. Race Etna Village al Centro Sicilia dal 15 al 17 novembre 2019

„Dalle ore 16 di venerdì 15 fino a domenica 17 novembre, ti aspettiamo al Race Etna Village. Nell’area parcheggio del CentroSicilia è predisposto un circuito per esibizioni di auto da corsa, paddock esterno ed in più mostra di veicoli da corsa e d’epoca ed esposizione all’interno della galleria. Solo con My Special Card, Sabato 16 novembre ore 17.00, domenica 17 novembre ore 12.30 e 17.30 si può partecipare all’estrazione di uno dei 5 giri da COPILOTA.

Assassinio sull'Orient Express.

„La Compagnia Teatrale “Giù dal Palco” e l’Associazione di Volontariato “Orgoglio Giovanile” vi invitano cordialmente a presentare il vostro alibi per “Assassinio sull’Orient Express”, nuovo spettacolo sulla più celebre indagine dell’impareggiabile Hercule Poirot. Mentre il lussuoso Orient Express è bloccato dalla neve, infatti, un uomo d’affari viene assassinato con dieci coltellate e toccherà proprio a Poirot, che si trova tra i passeggeri suo malgrado, a occuparsi del caso: tutti sono dei potenziali sospettati.“

Spettacolo 'Il Natale di Harry' al Teatro del Canovaccio

„15 e 16 novembre ore 21. 17 novembre ore 18. Teatro del Canovaccio. IL NATALE DI HARRY di Steven Berkoff. Diretto e interpretato da Nicola Alberto Orofino. Info&Prenotazioni 347 4755553 (anche WhatsApp / Telegram). Voce fuori campo Francesco Bernava, assistente alla regia Gabriella Caltabiano, scene e costumi Vincenzo la Mendola, progetto grafico Maria Grazia Marano, organizzazione Filippo Trepepi, sartoria Grazia Cassetti.

'Nta Ll'aria' - Altre Scene.

„Drammaturgia e regia: Tino Caspanello. Con: Cinzia Muscolino, Tino Calabrò, Alessio Bonaffini. Produzione: Teatro Pubblico Incanto. Due operai, un balcone da dipingere, parole senza peso per fare scorrere il tempo.“

5. 15 novembre, 4 piatti e 4 birre artigianali

Cena e birre artiginali a 'Le Botti'. 15 novembre, 4 piatti e 4 birre artigianali

„In collaborazione con il "Birrificio dell'Etna" avremmo il piacere di degustare 4 birre artigianali abbinati a 4 piatti tipici della cucina siciliana rivisitati in chiave moderna dallo Chef Daniele.

“6. Autunno Ragalnese. Tutte le Domeniche d'Autunno dal 20 Ottobre al 15 Dicembre 2019 - Piazza Cisterna, Ragalna (CT). Orario: dalle 9.00 alle 19.00. Dopo l’Estate l’Etna si tinge di colori e di gusto. Esplodono le mille sfumature cromatiche della natura. I boschi acquisiscono diverse tonalità di colori e le foglie si tingono di giallo e di rosso. Anche i sapori cambiano, dalle castagne al vino, dalle mele alla frutta secca, dai dolci ai funghi…i gusti d’autunno diventano un percorso di sapori tutto da scoprire e da vivere. Ed è proprio questo l’intento del Comune di Ragalna che domenica 20 ottobre inaugura l’“Autunno Ragalnese” in programma tutte le domeniche d’Autunno fino al 15 dicembre, in Piazza Cisterna, dalle 9.00 alle 19.00.

7. Zosimo Wine Selection a Catania. Zosimo Wine Selection a Catania il 16 novembre 2019

„rande Degustazione Zosimo Wine Selection. Catania 16 Novembre 2019 - Ora: 18:00. La Zosimo Wine Selection la Guida che racchiude i vini selezionati da Carmelo Sgandurra, alias Sommelier Zosimo, arriva in Sicilia e propone la degustazione di oltre 100 vini provenienti da tutta Italia. Occasione sarà la serata organizzata all’Hotel Excelsior in piazza Giovanni Verga nel cuore di Catania, dove a partire dalle ore 18 fino alle 21 si potranno degustare i vini.

Spettacolo 'Il bambino perfetto'.

„Da sabato 16 novembre a Domenica 15 dicembre, ogni fine settimana il sabato alle 18.00 e la domenica mattina alle ore 11.00, va in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, a Catania, lo spettacolo di prosa per bambini e ragazzi “Il Bambino Perfetto”. Divertentissima storia giocata sui toni della clownerie, lo spettacolo racconta in chiave fantastica l’incontro di una donna single, originale ed eccentrica con un bambino costruito in laboratorio da una fantomatica fabbrica.“

9. With Love presents: Luca Agnelli. With Love presents: Luca Agnelli all'ECS Dogana Club il 16 novembre 2019

„Sabato 16 novembre 2019, a partire dalle ore 22.00, appuntamento a Catania all'ECS Dogana Club con 'With love presents: Luca Agnelli'.“

10. Presentazione del libro di Marco Bocci 'A Tor Bella Monaca non piove mai' il 17 novembre 2019

Presentazione del libro di Marco Bocci 'A Tor Bella Monaca non piove mai' il 17 novembre 2019

„arco Bocci presenta il libro "𝐀 𝐓𝐨𝐫 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐢𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐢". Tutti coloro che acquisteranno il libro presso la Libreria Ubik riceveranno il pass esclusivo per avere accesso al palco e al firma copie con Marco Bocci. Cattivi si nasce o si diventa? Marco Bocci nel libro ha trovato la propria risposta e la porterà al cinema. L’attore, infatti, ha scelto di dirigere e sceneggiare da sé il film, debuttando così alla regia. Vieni a incontrarlo nella piazza centrale del parco Commerciale I Portali giorno 17 novembre alle 18.30.“

'Novecento Rendez-Vous'.

„L'Associazione Italia Liberty organizza, dal 16 novembre all’8 dicembre, "Novecento rendez-vous", prima edizione di una grande iniziativa nazionale che celebra il XX Secolo, attraversando gli stili che si sono succeduti e le architetture, mode ed eventi cui hanno dato vita. Il curatore, Andrea Speziali, ha scelto un percorso ideale che inizia dove il Liberty cede il passo all’Art Déco per proseguire fra Razionalismo, Simbolismo, Eclettismo, Futurismo fino ai ruggenti anni Sessanta e, in parte, anni Novanta e ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate in prestigiose residenze, mostre e workshop per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo.

„Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, ed esoterici, nonché la dialettica degli opposti. Sarà data una interpretazione alle statue poste sugli abachi del portale della Chiesa del Santo Carcere. Si parlerà della Norma e il rapporto con la dea Luna, delle donne che fecero parte della storia di Catania quali ad esempio Gammazita e la Baronessa di Sangiuliano, del sincretismo che lega S.Agata a Iside e dei simboli del castello Ursino.“

13. 'Ma che ne sanno i 2000?' al MA Catania. 'Ma che ne sanno i 2000?' al Ma Catania il 15 novembre 2019

„enerdì 15 Novembre 2019 dalle 22.30 MA che ne sanno i 2000? at MA Catania. MA che ne sanno i 2000? Di quando c'era il walkman e Fiorello al karaoke. Dei Nirvana e dei Guns, della musica dance. E di quando alle 3 c'era Bim Bum Bam, del game boy ed il blue da bu di da bu da. LIVE STAGE ore 22.30 i Falso Profilo [live]. AMAZZONIA STAGE ore 00.30 [djset rotation]. BIRRERIA&CHUPITERIA ore 23.30 Antonio Oliva, Fabrizio Serio [djset].

Vagabondi al Primosole: la Pantalica catanese.

„Una passeggiata naturalistica inedita al Primosole alla scoperta del patrimonio nascosto, la "Pantalica catanese" tra natura, grotte, archeologia e poesia...sulle tracce dei luoghi raccontati dal Verga. Un suggestivo percorso, guidati dall'esperta guida Iorga Prato, che racconta come la vita scorreva lenta nel Villaggio Primosole, la cui collina fu abitata già all'età del Ferro. O forse prima, con tante eccezionali testimonianze lungo il territorio. “

Sabato e domenica prossima dalle 09.00 alle ore 16.00 con il Patrocinio del Comune di Nicolosi si svolgerà, unico evento in Sicilia, il Bike Test LOOK. Potranno essere testate sia le Bike elettriche da corsa e Gravel, inoltre potranno essere testate anche le bici da corsa e gravel muscolari. Unico evento in Sicilia (organizzato dal campione mondiale cronometro a squadra Rosario Fina) dove poter apprezzare le prestigiose Biciclette della notissima casa Francese Look Cycle. Basta portare, per il test, il proprio abbigliamento tecnico (scarpe, casco, salopette pedali ecc) ed un documento di riconoscimento e vi innamorerete del mondo delle due ruote.