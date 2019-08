Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Notte dei Musei, Mario Biondi LIVE, Fiera d'estate Village

1. Notte dei Musei. Il prossimo 16 agosto 2019 a Catania, come da programma 'Catania Summer Fest', ennesimo appuntamento con la Notte dei Musei. Anche in questo caso sarà possibile visitare, gratuitamente o a pagamento ridotto, tutti i musei ed i siti archeologici della città etnea. Siti a libera fruizione: - Palazzo della Cultura. Siti a pagamento: - Castello Ursino - Museo Belliniano - Museo Diocesano - Terme Achilleane - Teatro Massimo Vincenzo Bellini- Monastero dei Benedettini - Orto Botanico - Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine - Badia di Sant'Agata - Chiesa Sant'Agata La Vetere - Santuario Sant'Agata al Carcere - Teatro Romano - Cripta di S. Euplio - Chiesa San Giuliano

2. Bella di Notte: le visite guidate serali all'Orto Botanico. Venerdì 16 agosto, in occasione della “Notte dei Musei” per le celebrazioni estive di Sant’Agata, vi racconteremo l’Orto Botanico di Catania in notturna con “Bella di notte” le visite guidate serali a cura di Officine Culturali. Dalle 20:00 alle 23:00, un visita guidata ogni ora, vi accompagneremo in un suggestivo percorso nel giardino scientifico dell’Università di Catania che si svela di notte per far compiere un viaggio attorno al mondo ai sui visitatori: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto siculo, una rappresentazione della nostra terra.

3. Luci e Ombre al Monastero. Venerdì 16 agosto, in occasione della “Notte dei Musei” per le celebrazioni estive di Sant'Agata, si svolgeranno le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20.00 alle 23.00, un tour guidato ogni mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia.

4. Fiera d'estate Village. Dal 04 al 18 Agosto 2019 si terrà a Pedara l'evento fieristico più atteso in Sicilia. 200.000 visitatori | 25a edizione | Oltre 150 stand | 6 aree tematiche: -Visita guidata all'Expo Due Palmenti; -Playland per i tuoi bambini; -Etna Food Village con tante degustazioni di prodotti enogastronomici della tradizione siciliana; -Artisti di strada; -Artigiani live; -Area Eventi.

5. Sagra del pesce spada e della fritturina mista. La Sagra del pesce Spada e della Fritturina di paranza è un'iniziativa della parrocchia S. Maria la Scala inserita come ciliegina sulla torta per qualificare il calendario delle manifestazioni culturali ed etnogastronomiche del borgo. Come esigenza di dar valore all'attività peschiera di cui il borgo trae benefici. Essa si propone come canale mediatico del prodotto pescato ai turisti ed amanti del cibo ittico. Ad un costo di 7€ inclusa la bevanda potrai fare una cena diversa.

6. Mocta 2019. L'Associazione #CasaNormanna, con l’obiettivo di raggiungere un connubio fra storicità e spettacolo, propone le Feste Medievali. Durante la settimana a cavallo del ferragosto il borgo si trasforma nelle strade e nelle piazze e torna a rivivere l’atmosfera del passato. Tutte le sere le compagnie di artisti si alterneranno intorno al Castello di Motta.

7. Notte dei Musei - La Chiesa di San Giuliano. Durante la prossima notte dei musei, il prossimo 16 Agosto, la chiesa di San Giuliano aprirà le sue porte per le visite guidate alla riscoperta dei suoi tesori e dei luoghi della clausura, dalle 19 alle 24. I volontari guideranno i visitatori all'interno della chiesa e della sacrestia, raccontando le vicende riguardanti l’ex monastero di clausura.

8. Notte dei Musei - Sant'Agata La Vetere. Al rimo dei luoghi del martirio di Agata. Prima cattedrale della città di Catania. Sant’Agata la Vetere parteciperà a “La notte dei musei”, con apertura straordinaria nella serata del 16 agosto, dalle ore 19 alle ore 23. Sarà possibile effettuare visite guidate all’interno della chiesa e nei luoghi sotterranei, la cui storia permette a grandi e piccini di fare un viaggio a ritroso nel tempo: dai tipici luoghi di sepoltura adoperati dai frati francescani, all’aula pretorile di epoca Romana, in cui la nostra santuzza è stata processata. Il costo della visita è di 2€ a persona.

9. Mario Biondi LIVE a Zafferana. Mario Biondi quest’estate torna con alcune speciali serate in Italia, pochi ed esclusivi appuntamenti, dove sarà accompagnato dai sei grandi musicisti, che collaborano con lui da più anni: Federico Malaman (basso), Massimo Greco (piano e tastiere), David Florio (chitarra, percussioni e flauto), Alessandro Lugli (batteria), Marco Scipione (sax), Fabio Buonarota (tromba).

10. Sagra dell'acciuga di Valverde. 31ª Sagra dell’Acciuga di Valverde: un evento fieristico e di intrattenimento dedicato al prodotto tipico simbolo del paese etneo, l’acciuga: saranno presenti stand con prodotti tipici della tradizione popolare siciliana e sarà possibile la degustazione di diversi piatti a base di acciuga. La sagra che si svolge nella Piazza dove un tempo durante la festa della Madonna (all’incirca a metà agosto), si effettuava la vendita delle acciughe, dal 1986 è diventata un pretesto e un’occasione per incontrarsi e assistere a piacevoli momenti di folklore e semplicità tradizionali.

11. Carnevale per le strade d'estate. Dal 3 al 18 Agosto 2019 - Acireale (Catania). Ogni Sera (escluso il 14 agosto) dalle 20,30 alle 23,30. Ingresso Libero. Avete voglia di rivedere i meravigliosi carri allegorici dell'ultima edizione del Carnevale di Acireale? Dal 3 al 18 agosto i primi quattro carri allegorici classificati nella categoria "A", tra cui il famoso "Speravo fosse amore, invece ..." vincitore del premio Carnevali d'Italia 2019, vi aspettano un'ultima volta per tornare ad esibirsi in tutta la loro bellezza ogni sera (escluso il 14 agosto).

12. Gatto Blu in Sto Tornando. Domenica 18 agosto 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento a Zafferana con lo spettacolo dal titolo 'Gatto Blu in Sto Tornando'. Prezzo unico € 12.00.

13. I treni storici del Gusto. Appuntamento il 18 agosto 2019 con partenza da Catania. Questo il programma: 7.55 Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Catania. 09.30arrivo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Vizzini e spostamento in bus verso il centro storico. 09.50 inizio tour storico - archeologico. 11.30 laboratorio del gusto a cura di Slow Food e mini degustazione di prodotti tipici. 12.30 passeggiata culturale verso il punto di partenza autobus. 13.00 partenza dell’autobus verso Stazione. 13.30 partenza del treno verso Caltagirone. 18.50 rientro in stazione a Caltagirone e partenza del treno per Catania.

14. No Ordinary Duemila - Qubba. Sabato 17 agosto 2019 a partire dalle ore 21.00 appuntamento al Qubba con la serata dal titolo 'No Ordinary Duemila'. Tirate fuori i nokia 3310, sculettate come Britney in tutina rossa, rispolverate il my space, ritornate ai tempi del Grande Fratello e dei Mondiali 2006! Ovviamente vinti! Di Harry Potter e i Pirati dei Caraibi, dei Blink e di Dragon Ball.

15. Mirto's Blue Nights - Musica e Cultura. Ritornano gli appuntamenti dell'associazione culturale Mirto. Il calendario per la fine dell'estate: 17 Agosto, sabato: Toscanini In Jazz, 25 Agosto, domenica: Antonello Tonna e Laura Lo Re, 1 Settembre, domenica: Salvatore Guglielmino, 14 Settembre, sabato: Giuseppe Messina Project. Tutti gli appuntamenti sono previsti alle 20:30. La serata avrà il costo di 10€, con APERICENA. La prenotazione è gradita, verrà data la precedenza a chi ha prenotato.