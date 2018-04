Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Gianna Nannini ed Allevi LIVE, Scie di Primavera, Le Pulci di Città

1. Giovanni Allevi al 'Teatro Metropolitan' il 20 aprile 2018

„Giovanni Allevi al 'Teatro Metropolitan'. Giovanni Allevi al 'Teatro Metropolitan' il 20 aprile 2018

„Ha scelto di tornare a suonare dal vivo in Sicilia il maestro Giovanni Allevi, che porterà anche sull'isola il mastodontico spettacolo ‘Equilibrium Tour’ a Catania al Teatro Metropolitan il 20 aprile con inizio alle ore 21,30. L'artista si esibirà sul palco con il pianoforte, nella triplice veste di compositore, pianista e direttore d’orchestra e sarà accompagnato da 13 selezionati Archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana.

“2. 'Notte Fluo' al MA Catania il 20 aprile 2018

„'Notte Fluo' al MA Catania. 'Notte Fluo' al MA Catania il 20 aprile 2018

„Venerdì 20 aprile 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Ma Catania con la serata dal titolo 'Notte Fluo'. La Notte Fluo vi aspetta con tanti gadget all’interno del locale e con la solita e collaudatissima crew del venerdì notte. Donna: € 2,00 fino alle 23.30 oltre €10,00. Uomo: €10,00. “

3. the sweet life society live at zō

„'The Sweet Life Society' at Zo. the sweet life society live at zō

„La band torinese si ripropone con un sound rinnovato dopo l’uscita del primo album “Swing Circus”. Il nuovo album “Antique Beats” sorprende per il mix di stili. Appuntamento il 20 aprile 2018 allo Zo Centro Culture Contemporanee.

4. Gianna Nannini LIVE al Pal'Art Hotel di Acireale il 21 aprile 2018

„Gianna Nannini LIVE al Pal'Art Hotel di Acireale. Gianna Nannini LIVE al Pal'Art Hotel di Acireale il 21 aprile 2018

„L’appuntamento con la musica LIVE di Gianna Nannini al Pal’Art Hotel di Acireale è fissato per il 21 aprile 2018 per assistere allo spettacolo dal titolo 'Fenomenale Tour'.

5. Presentazione e passeggiata 'L'acquedotto dei Benedettini' il 21 e 22 aprile 2018

„Presentazione e passeggiata 'L'acquedotto dei Benedettini'. Presentazione e passeggiata 'L'acquedotto dei Benedettini' il 21 e 22 aprile 2018

„Presentazione e passeggiata 'L'acquedotto dei Benedettini'. Sabato 21 aprile dalle ore 18. Conferenza e cena sociale presso la sede del Comitato popolare Antico Corso con contributo di partecipazione di 5 €. Domenica 22 dalle ore 9,00 passeggiata lungo il tracciato dell'acquedotto (appuntamento in via Tito Manlio Manzella) con contributo di partecipazione di 5 €. Conferenza+passeggiata 8 €.

“6. le pulci in fiore

„'Le Pulci in Fiore'. le pulci in fiore

„LE PULCI IN FIORE // artigiani siculi+musica+arte. Venerdi 20 aprile 2018 | 10.00-21.00. Sabato 21 aprile 2018 | 10.00-21.00. Domenica 22 aprile 2018 | 10.00-20.00. Nel meraviglioso Chiostro dei Minoriti a Catania, in Via Etnea 73, due fine settimana pieni di Idee, Musica, Racconti di Storie e Leggende di Catania con gusto e sorriso.

“7. Carmen Consoli - 'Eco di Sirene Instore - Catania' alla Feltrinelli il 21 aprile 2018

„Carmen Consoli - 'Eco di Sirene Instore - Catania' alla Feltrinelli. Carmen Consoli - 'Eco di Sirene Instore - Catania' alla Feltrinelli il 21 aprile 2018

„Eco di Sirene, il nuovo album in uscita venerdì 13 aprile 2018, racchiude lo straordinario concerto acustico portato nei teatri d’Italia e d’Europa in trio femminile, con l'aggiunta di due brani inediti, spiazzanti, provocatori: Uomini Topo e Tano. Carmen Consoli incontrerà i fan alla Feltrinelli di Catania il prossimo 21 aprile 2018 per un mini LIVE voce e chitarra e firmerà le copie del nuovo disco.

8. 'American Lunch of Southern' al Curtigghiu il 21 aprile 2018

„'American Lunch of Southern' al Curtigghiu. 'American Lunch of Southern' al Curtigghiu il 21 aprile 2018

„Sabato 21 aprile 2018 apertura straordinaria a pranzo per un American Lunch preparato da Jennifer V. Cole, foodwriter americana in visita in Sicilia. Inizio con il Pimiento cheese, poi il mitico Southern Fried Chicken con puré di patate e verdure (copper pennies ricetta della mamma) e una torta di crema e fragole. A scelta in accompagnamento una birra americana o un calice di bollicine. Costo del pranzo € 25.“

9. Gran Galà di Beneficenza "Un palco all'Opera" il 22 aprile 2018

„Gran Galà di Beneficenza "Un palco all'Opera". Gran Galà di Beneficenza "Un palco all'Opera" il 22 aprile 2018

„Si terrà domenica 22 Aprile 2018 alle ore 20 presso il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, l’annuale Gran Galà di beneficenza organizzato dalla FON.CA.NE.SA Onlus, al fine di unire all’indiscutibile fascino musicale dell’evento la presentazione delle più recenti attività della Fondazione nello scenario scientifico-sociale.“

10. andrea belfi - partiture@ zo

„'Andrea Belfi - Partiture' at Zo. andrea belfi - partiture@ zo

„Musicista elettroacustico e batterista veronese, ormai di base a Berlino, Andrea Belfi presenta il suo nuovo disco solista, dal titolo "Ore". Appuntamento il 22 aprile 2018 allo Zo Centro Culture Contemporanee.

11. Festa degli Aquiloni il 22 aprile 2018

„'Festa degli Aquiloni' alla Badia di Sant'Agata. Festa degli Aquiloni il 22 aprile 2018

„DOMENICA 22 APRILE 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Terrazza della Badia di Sant'Agata (Via Vittorio Emanuele 182, Catania). Laboratorio creativo e Festa di Primavera per tutta la famiglia. Festa degli Aquiloni il 22 aprile 2018

„

“12. Catania Family Tour: dai Greci ai Romani il 22 aprile 2018

„Catania Family Tour: dai Greci ai Romani. Catania Family Tour: dai Greci ai Romani il 22 aprile 2018

„Kids Trip propone un nuovo appuntamento per andare alla scoperta di Catania con i bambini accompagnati da Valeria Di Loreto Tourist Guide (guida professionale con tesserino). PROGRAMMA: Ore 10:00 appuntamento davanti l'ingresso del Teatro in via Vittorio Emanuele II n.266. Visita del Teatro Romano e Odeon; passeggiata attraverso le vie del centro con sosta in via dei Crociferi per una pausa merenda. Visita dell'Anfiteatro Romano.

13. 'La Domenica in Piazza dei Libri' il 22 aprile 2018

„'La Domenica in Piazza dei Libri'. 'La Domenica in Piazza dei Libri' il 22 aprile 2018

„Domenica è pur sempre Domenica. Quindi per tutte le domeniche primaverili la Piazza sarà aperta dalle 11.30 in poi con La Domenica in Piazza dei Libri. Alle ore 12.00 Catania Leggendaria: Passeggiata Raccontata alla scoperta del Pozzo di Gammazita. Alle ore 13.00 in poi il PRANZO è servito a Piazza dei Libri. Alle ore 18.00 Aperi-LIVE un bel concerto per gustarvi il tramonto in centro storico.

14. Presentazione "Faremo foresta" di e con Ilaria Bernardinil 20 aprile 2018

„Presentazione "Faremo foresta" di e con Ilaria Bernardini. Presentazione "Faremo foresta" di e con Ilaria Bernardinil 20 aprile 2018

„Venerdì 20 aprile, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Ilaria Bernardini dal titolo 'Faremo foresta'. Ingresso libero.“

15. scie di primavera 2018

„'Scie di primavera 2018'. scie di primavera 2018

„I creativi accuratamente selezionati vi attendono. Dal 23 marzo al 2 aprile; dal 20 aprile al 1°maggio; dall'11 al 13 maggio; dal 25 maggio al 3 giugno. Dalle h. 10:00/21:00 – via Minoriti, Catania. Ingresso Gratuito.“

“