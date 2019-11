Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Merry Christmas Market, Marco Mengoni LIVE, Domenica all'Orto

1. Marco Mengoni LIVE al PalaCatania. Marco Mengoni LIVE al PalaCatania il 29 novembre 2019

„Venerdì 29 Novembre 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al PalaCatania con il concerto LIVE di Marco Mengoni.

2. Miracle Queen+Settima Polifonia al Metropolitan il 29 novembre 2019

„Miracle Queen+Settima Polifonia al Metropolitan. Miracle Queen+Settima Polifonia al Metropolitan il 29 novembre 2019

„Il 29 Novembre arrivano a Catania i Miracle Queen, la tribute band siciliana dei Queen. Attivi dal 2010 si sono imposti come uno dei migliori e più fedeli tributi alla band iconica di Freddie Mercury. La band si esibisce traendo spunto dai famosissimi live dei Queen come il “live at Wembley”, il “live at the Bowl” e il “live in Rio”. Per l'occasione la band sarà supportata dalla SETTIMA POLIFONIA CORO E ARCHI diretta dal Maestro Manrico Signorini, cantante lirico di livello internazionale che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi al Mondo.

3. Deichmann apre a Catania!

„Deichmann apre a Catania. Deichmann apre a Catania!

„Dal 28 Novembre presso il Centro Commerciale Porte di Catania, Deichmann apre il terzo negozio in città. Ti aspetta una vasta scelta di modelli per uomo/donna/bambino con sconti e offerte imperdibili.

4. RockissiMA chiama Brigantony&friends il 30 novembre 2019

„RockissiMA chiama Brigantony&friends. RockissiMA chiama Brigantony&friends il 30 novembre 2019

„Sabato 30 novembre il MA presenta: ROCK_ISSIMA chiama BRIGANTONY RISPONDE BRIGANTONY&FRIENDS LIVE + rock_issima party djset feat. A.Vetrano & P.Mei.

5. 'Polvere di Stelle' al Teatro Metropolitan dal 30 novembre all'1 dicembre 2019

„'Polvere di Stelle' al Teatro Metropolitan. 'Polvere di Stelle' al Teatro Metropolitan dal 30 novembre all'1 dicembre 2019

„“Polvere di Stelle”, varietà tratto dal film commedia del 1973 diretto e interpretato da Alberto Sordi, che vedrà in scena, diretti da Angelo Tosto, una coppia vincente - Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea -, reduci dal successo di “Amore e pinzimonio” e “Maggiordomo srl”.

6. l'arte della beffa

„'L'arte della beffa'. l'arte della beffa

„L'ARTE DELLA BEFFA. Farsa in due Atti di Aldo Lo Castro - Riadattamento Matteo Favara. Lo spettacolo sarà messo in Scena dalla Compagnia Teatrale "i Siciliani" nei giorni Sabato 30 Novembre ore 18.00 e 21.00 e Domenica 01 Dicembre ore 18.00 presso la Sala Chaplin, via Raffineria 41, Catania. Nel Cast Artistico: Matteo Favara, Rosita Trovato, Raimondo Catania, Salvo Calandra, Rosa Lao - Regia di Matteo Favara.“

7. 'Bemporad - La Carta del Cielo' al Monastero dei Benedettini il 30 novembre 2019

„'Bemporad - La Carta del Cielo' al Monastero dei Benedettini. 'Bemporad - La Carta del Cielo' al Monastero dei Benedettini il 30 novembre 2019

„Sabato 30 novembre 2019 alle 20:30 l’Auditorium Giancarlo De Carlo del Monastero dei Benedettini si trasforma in palcoscenico per raccontare la storia di uno scienziato piena di contraddizioni e di passioni. Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, invita i catanesi a ripercorrere le tappe della vita di Azeglio Bemporad, illustre matematico e astronomo, docente di Astrofisica e Geodesia per l’Università di Catania e Direttore del Regio Osservatorio di Catania, che ha avuto sede proprio al Monastero dei Benedettini dal 1890 alla seconda metà degli anni’60. “Bemporad, la Carta del Cielo” è stato scritto da Pamela Toscano che ne ha curato anche la regia insieme a Carlo Ferreri.

8. Merry Christmas market in via Minoriti

„Merry Christmas market in via Minoriti. Merry Christmas market in via Minoriti

„Ritorna quest’anno dal 30 novembre al 28 dicembre, nella storica Via Minoriti di Catania, il mercatino di Natale con le eccellenze dell’artigianato locale. Una selezione di artigiani che fa con passione il proprio lavoro e realizza dei prodotti, piccole testimonianze d’arte, interamente a mano. L’”hand made” è infatti ormai da anni il segno di riconoscimento del Merry Christmas Market. Durante il mercatino natalizio di Via Minoriti sarà possibile conoscere personalmente gli artigiani, scoprire le loro storie e vederli spesso a lavoro.

9. montesano street store

„Montesano Street Store. montesano street store

„Appuntamento per il 30 novembre 2019 quando, nella splendida cornice di via Montesano, si accenderanno le luci del “MONTESANO STREET STORE”, uno degli eventi natalizi più attesi di Catania. Gli espositori sono stati selezionati mettendo al primo posto il lavoro handmade e l’artigianato locale, assicurando così un’elevata qualità dei prodotti. Ormai parte della tradizione catanese lo storico mercatino di via Montesano vuole portare la magia di questo fantastico periodo nel Centro Storico della nostra città con luci e suoni per un’atmosfera davvero speciale.

“10. Psicomagia - di Alejandro Jodorowsky il 30 novembre 2019

„Psicomagia di Alejandro Jodorowsky. Psicomagia - di Alejandro Jodorowsky il 30 novembre 2019

„Psicomagia è il film più completo sul lavoro terapeutico di Alejandro Jodorowsky. Attraverso testimonianze reali ci spiega cos’è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Ci mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti.

11. nel nome del dio web

„'Nel nome del Dio Web'. nel nome del dio web

„Nel nome del Dio Web sabato 30 novembre alle 21.00 e domenica 1 dicembre alle 18.00 allo Zō Centro Culture Contemporanee. Di e con Matthias Martelli. Testo e Regia Matthias Martelli in collaborazione con Alessia Donadio. Ideazione luci e scene Loris Spanu. Musiche originali Matteo Castellan. Artist coach Francesca Garrone. Costumi Monica Di Pasqua. Elementi scenografici Claudia Martore. Matthias Martelli Management Serena Guidelli. Produzione FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus.

12. Domenica al Museo all'Orto Botanico l'1 dicembre 2019

„Domenica al Museo all'Orto Botanico. Domenica al Museo all'Orto Botanico l'1 dicembre 2019

„Domenica 1 dicembre alle ore 10:30 e 12:00, in occasione della #DomenicalMuseo, si svolgeranno le visite guidate a prezzo ridotto dell’Orto Botanico. Un appuntamento imperdibile per scoprire il mondo attraverso le diverse specie naturali delle collezioni del giardino scientifico dell’Università degli Studi di Catania. I visitatori compiranno un percorso tra i viali che custodiscono aromi, profumi e colori provenienti da diverse parti dal mondo, fino alle Grande Serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali.

13. Etna in Autunno. l'etna in autunno: monti sartorius e grotta dei ladroni

„Sharing Sicily propone i colori dell'autunno sull'Etna per una suggestiva esperienza che inizierà, armati di caschetto e torcia, con la visita della Grotta dei Ladroni (o della neve). A seguire un agevole trekking che avrà come scenario i Monti Sartorius, avvolti dai colori dell'autunno e con l'incredibile panoramica. Concluderemo con la visita del torrente Quarantaore. Sarete accompagnati dalla locale guida escursionistica A.I.G.A.E. Gabriele, il quale ci illustrerà i vari aspetti del vulcano e le caratteristiche del sentiero nei vari punti di osservazione.“



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.cataniatoday.it/eventi/l-etna-in-autunno-monti-sartorius-e-grotta-dei-ladroni-7021053.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278

14. Incontro 'George Gershwin e le sue mille sfaccettature' l'1 dicembre 2019

„Incontro 'George Gershwin e le sue mille sfaccettature'. Incontro 'George Gershwin e le sue mille sfaccettature' l'1 dicembre 2019

„“George Gershwin e le sue mille sfaccettature” è un incontro che permetterà di scoprire o riscoprire uno degli artisti più importanti del XX secolo e sicuramente il più noto fra i compositori americani. Ferdinando D'Urso, specialista di musicologia afroamericana, traccerà la figura di George Gershwin nella sua poliedricità: non solo autore di musical di grande successo e di canzoni intramontabili ma anche compositore sinfonico (basti pensare alla sua Rhapsody in Blue) e addirittura operista.

“15. Autunno Ragalnese. Tutte le Domeniche d'Autunno dal 20 Ottobre al 15 Dicembre 2019 - Piazza Cisterna, Ragalna (CT). Orario: dalle 9.00 alle 19.00. Dopo l’Estate l’Etna si tinge di colori e di gusto. Esplodono le mille sfumature cromatiche della natura. I boschi acquisiscono diverse tonalità di colori e le foglie si tingono di giallo e di rosso. Anche i sapori cambiano, dalle castagne al vino, dalle mele alla frutta secca, dai dolci ai funghi…i gusti d’autunno diventano un percorso di sapori tutto da scoprire e da vivere. Ed è proprio questo l’intento del Comune di Ragalna che domenica 20 ottobre inaugura l’“Autunno Ragalnese” in programma tutte le domeniche d’Autunno fino al 15 dicembre, in Piazza Cisterna, dalle 9.00 alle 19.00.