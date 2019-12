Cosa fare il 31 dicembre a Catania: gli eventi

1. Catania risuona - Max Gazzè in Piazza Duomo. Appuntamento il 31 dicembre 2019 a partire dalle ore 21.30 con il concerto di Max Gazzè.

2. Capodanno 2020 - Hotel Romano Palace Hotel. La notte dell'ultimo dell'anno si tinge di oro e scintille al Romano Palace Luxury Hotel, che si prepara ad accogliere l'arrivo del 2020 con un evento ancora una volta esclusivo divertente ed elegante. Musica e calici in mano per brindare insieme in un'atmosfera calorosa, tra la brezza del mare, la magica imponenza dell'Etna e il ricco barocco catanese.

3. Capodanno at MA Catania. Per l'occasione trasformeremo il MA in una sorta di navicella spaziale che vi condurrà dalle atmosfere retrò degli anni ‘40 a quelle futuristiche del 2020. Per farlo saremo accompagnati dallo show di Antonio Campanella e della sua Chicky Mo Swing Band che con la classe delle piccole orchestre strumentali di una volta, vi accompagnerà sino alla mezzanotte in un crescendo di swing.

4. Capodanno a Villa Angelo Musco. Martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle ore 20.00, appuntamento a Villa Angelo Musco a Nicolosi con la serata dedicata al Capodanno. La serata sarà allietata da musica, animazione e tanto divertimento. Alle 2.30, Cornetto Caldo e Cioccolata Calda per Tutti.

5. Capodanno Catania International Airport Hotel. Martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Catania International Airport per il cenone di Capodanno.

6. Capodanno all'Afrobar. Martedì 31 dicembre 2019 appuntamento alle Industrie-Afrobar con la serata di Capodanno che vedrà come protagonisti Jeff Mills e Sam Paganini. Ingresso da € 20,00.

7. Capodanno - La Festa delle Arti condivise. CALDERA e NATI A SUD organizzano a BEDDART, un meraviglioso spazio d'arte a Catania in Via Cosentino_43 (zona fiera). Una festa dove ci sarà da mangiare (al buffet) e da bere illimitato, dove la musica farà da connessione tra tutte le arti.

8. Capodanno - Hotel Le Dune. Sarà un viaggio attraverso i Capodanni nei vari fusi orari del pianeta a balzi di un’ora. Una sorta di giro del mondo in cui salteremo per ben 5 volte, da Catania fino a Buenos Aires passando per Londra, capo verde e Rio de Janeiro.

9. Capodanno di Ristoro Zo. Martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Ristoro Zo con la cena di Capodanno. € 60 a persona. Compresi: acqua, vino rosso Donnatà Nero d'Avola da uve biologiche - cantina Alessandro di Camporeale - e Prosecco Terra Serena.

10. Capodanno al Km 0. Ristorante Km.0 e lo chef Marco Cannizzaro vi aspettano per brindare insieme all'anno che è passato e all'arrivo del nuovo anno. Il menù del Cenone: Benvenuto offerto dallo chef e degustazione di pane ed olio locale. Ostriche, cetriolo, frutto della passione e cipollotto. Tartare di manzo leggermente affumicato, Ragusano DOP e topinambur. Baccalà e lenticchia nera. Risotto all’astice, erba cipollina e lime. Raviolo di suino nero, zucca, Normanno e tartufo nero. Guancia di vitello a lenta cottura. Panettone”Misù”.

11. Capodanno alla Baia Verde. Una serata all'insegna di buon cibo e musica dal vivo, aspettando il Nuovo Anno alla Baia Verde. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla reception o contattare il numero 095 491522.

12. Capodanno Chalet delle Ginestre. Ristorante Chalet delle Ginestre - Etna - Linguaglossa - quota 1100. Appuntamento a partire dalle ore 20.00 con il cenone di Capodanno. Menù da 70€/persona.

13. Capodanno Casalrosato. Martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al ristorante-pizzeria Casalrosato di Valverde per festeggiare insieme, cenando, l'arrivo del 2020.

14. Capodanno Ohm Club. Il festino Open Bar a capodanno di Catania. In una delle location piu rinomate della movida catanese si festeggia l'inizio dell'anno nel migliore dei modi con ottima musica e american OPEN BAR.

15. Capodanno al Cantiniere. Lunga serata dalle ore 20:00, con del buon cibo, una ricca e prelibata cena preparata dagli Chef del ristorante. Potrai scegliere se provare il menù alla carta del Cantiniere o il buffet nella Drink room. Ma la particolarità della serata sarà la musica live e il Dj set fino al brindisi di mezzanotte. Possibilità di scegliere tra menù di pesce e menù di carne.

16. Capodanno 2020 DOC. Martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al DOC per la cena di fine anno. 69 euro a persona.

17. Capodanno allo Start. Open Bar Drinks No Limits. Dalle ore 23.00 alle 06.00, martedí 31 dicembre 2019, stART organizza un Veglione di Capodanno con musica e animazione. Il programma prevede Open Bar Drinks No Limits (consumazioni libere per tutta la notte), un ricco Buffet gratuito, brindisi di mezzanotte, la migliore musica degli ultimi anni selezionata dai nostri dj, una Jam Session multipla condita da una selezione di video, e sul maxischermo il collegamento via satellite con i capodanni del mondo.

18. Capodanno al Gallun. Serata memorabile per salutare l'ultimo dell'anno a cresta alta e dare spazio al 2020 che avanza. Per info e prenotazioni: Via S. Euplio, 138 (CATANIA), 095 2500283, info@gallun.it.