Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Villaggio di Natale, Popup Sunday Acicastello, Fiera del Disco

1. Fiorella Mannoia al Teatro Metropolitan. Venerdì 6 dicembre 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con il concerto LIVE di Fiorella Mannoia.

2. Coez LIVE al PalaCatania. Sabato 7 dicembre 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al PalaCatania con il concerto LIVE di Coez.

3. Le Pulci in città - Villaggio di Natale. Il Villaggio di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Dal 2 al 28 dicembre in Piazza Università.

4. Natale ai Minoriti. Dal 7 dicembre al 6 gennaio saranno esposti manufatti in ceramica, pietra lavica, mosaici, fotografie in fine art, merletti, presepi, gioielli, prodotti tessili, tappeti in tessitura tradizionale, miele e preparazioni alimentari del territorio, oggetti di design in fibre naturali. Nel corso dell’evento avranno luogo (come da calendario di programma) concerti ed eventi culturali e si terranno dimostrazioni estemporanee di artisti e artigiani per promuovere e spiegare le loro tecniche creative perché, attraverso la divulgazione, le arti applicate restino sempre come patrimonio per le generazioni che verranno. Chiostro Palazzo Minoriti via Etnea 73.

5. Magico Natale al Palazzo Biscari. Il 7 e l'8 dicembre 2019. Nel Palazzo Barocco più bello di Catania. Quest'anno c'è una bellissima novità. Saranno aperti e visitabili gli "appartamenti della Principessa", costruiti da Ignazio V per la moglie, Anna Morso e Bonanno dei principi del PoggioReale, con boiseries di legni intarsiati e pavimenti di marmo di epoca romana. Al Magico Natale troverete tutte le più belle creazioni di gioielli, pellicce, bijoux, borse , Pacthwork, presepi, accessori e prodotti tipici siciliani. Un'occasione unica per cominciare i vostri acquisti per i regali di Natale. Eventi In, come ogni anno, darà spazio alla solidarietà. Sarà presente la Onlus "Un futuro per l'Autismo" che si impegna da anni per dare sostegno, informazione e formazione alle famiglie.

6. Caro Babbo Natale al Centro Sicilia. Fino al 24 Dicembre fai un selfie con SUPER ORSO e porta la letterina a Babbo Natale. Orari Babbo Natale: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00; ogni sabato e domenica e lunedì 23 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00; martedì 24 dicembre dalle 10.00 alle 19.00.

7. Rino Gaetano tribute live at MA Catania. A quasi 40 anni dalla prematura scomparsa del geniale cantautore calabro-romano, tornano in scena alcuni dei suoi brani più significativi, in un concerto che ripercorre le tappe più importanti della breve ma intensa carriera artistica di un personaggio ormai entrato nel mito. A seguire il party X TRASH vs ELEGANTI.

8. Mercatino 'A Fera Bio. Mercatino equobiolocale ‘A Fera Bio, Domenica 8 dicembre dalle 9:30 alle 13:30, nel cortile barocco del Monastero dei Benedettini a piazza Dante. 'A Fera Bio da 16 anni ha l’obiettivo di valorizzare la straordinaria varietà e bontà dei prodotti agricoli siciliani, biologici e locali. Il Mercatino è soprattutto uno spazio di conoscenza e diffusione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, in cui promuovere la filiera corta attraverso il contatto tra i produttori agricoli che si prendono cura dei nostri territori e i *ConsumAttori*, sempre più attenti a una qualità della vita rispettosa dell’ambiente e socialmente giusta.

9. Pop Up Sunday Morning 4 XMAS - Aci Castello. Il natale in Sicilia è vista mare • Domenica 8 Dicembre 2019 | 11.00-18.00 ⊙ Piazza Castello - ACI CASTELLO. Domenica prossima, in collaborazione con il Comune Di Aci Castello proponiamo una domenica di natale, vista mare. Shopping, musica, area kids, lezioni e balli Swing in compagnia degli amici di Sicilyinswing.

10. Merry Christmas market in via Minoriti. Dal 30 novembre al 28 dicembre, nella storica Via Minoriti di Catania, il mercatino di Natale con le eccellenze dell’artigianato locale. Una selezione di artigiani che fa con passione il proprio lavoro e realizza dei prodotti, piccole testimonianze d’arte, interamente a mano. L’”hand made” è infatti ormai da anni il segno di riconoscimento del Merry Christmas Market. Durante il mercatino natalizio di Via Minoriti sarà possibile conoscere personalmente gli artigiani, scoprire le loro storie e vederli spesso a lavoro. Sono gioielli, addobbi natalizi, prodotti culinari, oggetti realizzati in legno, in feltro, in ceramica e molto altro. Perfette ed originali idee regalo da fare ai propri cari avvolti nella magica atmosfera che solo il Natale può regalare. Grande novità di quest’anno la Casetta di Babbo Natale.

11. La Domenica dei Bambini a 'Land'. Dato il successo dello scorso evento, LAND La Nuova Dogana in collaborazione con Le Star Animazione, ha deciso di riproporre una giornata dedicata alle famiglie. Laboratori sia per grandi che per piccini.

12. Montesano Street Store. Il Mercatino sarà attivo tutti i giorni dal 30 novembre al 28 dicembre dalle 10.00 alle 22.00. Oltre alle caratteristiche casette saranno presenti per tutta la durata del mercatino: - Area Kid - Musica Live - Artisti di strada - Calendario dell’avvento 3D - Uno scatto per il Natale - L’angolo degli artisti e tanto altro ancora.

13. Fiera del Disco. Domenica 8 Dicembre2019, presso il Grand Hotel Excelsior di Catania, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere una giornata per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei CD, dei DVD, dei più diversi gadget e memorabilia musicali. La 12° Fiera del Disco di Catania sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 21:00, l’ingresso è gratuito.

14. Inaugurazione 'Mi' Store. Una nuova apertura per Mi Store Italia è vicinissima. Sottocosto su tantissimi prodotti. Mi STORE Italia ti aspetta per l'inaugurazione del nuovo negozio all'interno del Centro Commerciale Porte di Catania il 7 Dicembre. Vieni a conoscere da vicino le tecnologie Xiaomi nel nuovo punto vendita.

15. Il tour nel grand tour: Palazzo Biscari e Catania vista dai grandi viaggiatori. Escursione attraverso la quale si potrà rivivere la Catania nobiliare tra Settecento e Ottocento. Meeting point Piazza Università sotto schermo gigante.