Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra del pesce spada, Etna fusion, Festa d'estate Orto botanico

1. Sagra del pesce spada di Acitrezza. Appuntamento ad Acitrezza, Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Giugno 2019, a partire dalle 20 allo Scalo di alaggio. Anche quest'anno, su quattro grandi griglie, verrà cucinato del buon pesce spada, pescato dalle "spadare" trezzote, che sarà poi condito con olio, limone, origano, sale ed insalata fresca. Il tutto sarà accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa e da una bibita ghiacciata.

2. Presentazione del libro 'Carnaio'. Venerdì 7 giugno 2019, a partire dalle or 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Giulio Cavalli dal titolo 'Carnaio'. Accompagna l'autore Rosa Maria Di Natale, giornalista di la Repubblica - Palermo. Ingresso libero.

3. Presentazione del libro 'Heroes'. Lo chef finalista di Masterchef All Stars Simone Finetti presenta il prossimo 7 giugno 2019 alla Libreria Ubik il suo primo libro "Heroes". Intervengono lo chef concorrente di Masterchef Ivan Iurato e l'attore Simone Papini.

4. Sleeping alla Sala Chaplin. Appuntamento il 7 giugno 2019 alla Sala Chaplin. SLEEPING affronta i temi più importanti e controversi del secolo scorso: terrorismo, olocausto, aborto, psichiatria. Lo fa con serietà e profondità, ma anche con un tocco di ironia. È un'ode alla vita, alla luce e all'ombra che ciascuno porta con sé. Ci svela, nel finale, con un colpo di scena, che nella vita tutto è possibile, nulla é come sembra. Un viaggio appassionante.

5. Randazzo in fiore tra natura ed arte. 8/9 Giugno 2019 – Randazzo (CT). Orario: dalle 10,00 alle 23,00. L’Associazione “Randazzo in Fiore” organizza anche per quest’anno la 2° Edizione di “Randazzo in Fiore tra natura ed arte”, una manifestazione di carattere sociale che si pone l’obiettivo di abbellire la città di Randazzo con l’utilizzo di elementi floreali e materiali riciclati. Durante il periodo antecedente le giornate dell’evento (dal 9 maggio al 7 giugno) si svolgerà il Concorso: “Randazzo, paese in fiore” diviso in tre sezioni: – “Balconi fioriti (centro storico)”; – “Vetrine in fiore” (in tutta la città); – “Piazze in fiore” (quartieri periferici), novità di questa edizione, per coinvolgere attivamente l’intera comunità.

6. Wine&Cheese Tasting. Venerdì 7 giugno appuntamento con una degustazione di formaggi e vini alla Cicchetteria Glera con un ospite d'eccezione:sarà presente l'azienda Bio Calogno Di Mancuso Prizzitano Gianmauro & C. Costo di partecipazione di euro 10 per la degustazione dei formaggi + calice di vino alla mescita del giorno in abbinamento.

7. Cena Tenute di Famiglia VillaTaverna. Cena degustazione il prossimo 7 giugno 2019 a Trecastagni a Villa Taverna. I nostri autoctoni sono a Trecastagni per una nuova cena degustazione. Menù: Il Salinaro da uve 100% Grillo in abbinamento alla selezione di salumi e formaggi dello chef. Kelbi Catarratto che si sposa con il risotto agli asparagi, zafferano e pancetta. Rinazzo da uve 100% Syrah in abbinamento al fagottino ripieno con salsiccia, radicchio e noci su specchio di gorgonzola. Per finire Gazzerotta Nero d'Avola e carrè di vitello in bellavista con verdure saltate. Cannolo dolce alla ricotta. Prezzo: 30€.

8. Festa della Granita artigianale siciliana. FESTA DELLA GRANITA ARTIGIANALE SICILIANA 2019. 4° EDIZIONE 8 e 9 GIUGNO, PEDARA (CT) Piazza Don Bosco. Orario continuato 10.30 - 24.00. Tantissimi gusti di granita tra classici ed innovativi negli stand, brioche che piovono dall'alto, musica, spettacoli, artigianato, esibizioni, cabaret, concerti, visite guidate nel paese, conferenze, rassegne, Street Soccer, Interviste, cantautori, band, ballo, sole, area PET, area bimbi, sorrisi.

9. Festa d'estate - Orto Botanico di Catania. ESTATE ALL’ORTO BOTANICO è alla sua I° edizione. Sarà una mostra-mercato, dedicata alle piante , con la partecipazione di vivaisti, provenienti da tutta la Sicilia che esporranno tra i viali dell'Orto collezioni di piante e fiori. Lungo i viali dell'Orto, oltre ad una vasta esposizione di piante troveranno spazio una selezione di artigiani ed aziende di prodotti tipici siciliani.

10. SAL Music&Wine. Evento alternativo con music, food&wine. 4 delle migliori cantine siciliane per una degustazione d'eccellenza, accompagnata da ottima musica deep&soulful.

11. Etna Fusion. Il prossimo 8 e 9 giugno seconda edizione di ETNA Fusion, la manifestazione che accoglie ai piedi del Vulcano i vitigni autoctoni etnei insieme a diverse espressioni di territori regionali italiani e stranieri. Due giornate da godere completamente immersi in un territorio unico e insostituibile come l’Etna con tantissime novità a portata di calice. Percorso alla scoperta di vini appassionati e intensi.

12. Aperitivo ad Arte. Il 9 Giugno Aperitivo ad Arte vi attende con un nuovo appuntamento! Scopriremo la "Catania Sepolta e Ricostruita", un viaggio attraverso la storia, la poesia e la musica. €12,00: Visita guidata, ingresso Terme Achilliane,ingresso Chiesa di Santa Chiara, Aperitivo: Cartoccio di pesce fritto ed Arancinetto al nero delle seppie (alternativa vegetariana solo previa prenotazione), drink a scelta. Le visite guidate saranno divise in due gruppi 17:15/ 18:30. Incontro presso Scirocco Sicilian Fish Lab, Piazza Alonzo di Benedetto.

13. Fiera del Disco di Catania. Ancora una volta i visitatori potranno compiere un viaggio attraverso la storia della musica, dagli anni ’50 ad oggi attraverso migliaia di dischi di ogni genere: dalla musica classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal, ma anche materiale promozionale, gadget, e memorabilia. Trovarsi di colpo davanti a migliaia di vinili è un’emozione unica, toccarli, annusarli, sceglierli è quello che potranno fare i nostri amici siciliani. 50 selezionatissimi espositori per un’offerta varia e completa, che vi aspettano al Grand Hotel Excelsior.

14. Alla scoperta del Palazzo Biscari. Sharing Sicily porta alla scoperta di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houel a Goethe da Denon a Brydone; l’isola a tre punte viene vista come desiderio di conoscere l’altro e, al tempo stesso, possibilità di riconoscere se stessi come un’attrazione irresistibile, per chi non vi è nato, calamitando fantasie e immaginari dei viaggiatori stranieri che, forti della propria identità, giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità.

15. Happy street Fisharia. Profumo d'estate e un nuovo appuntamento per la domenica sera alla FISHARIA. Fish bar, freschi vini, ottimi cocktail, e tanta buona musica: ecco gli ingredienti per una magica serata fra amici all'insegna del divertimento. Appuntamento tutte le domeniche con uno sfizioso aperitivo ed il Dj-Set di Fabrizio Serio.