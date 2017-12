“Dharma - I figli del sogno” al Teatro Ambasciatori

Sabato 30 dicembre 2017, con un doppio spettacolo alle ore 17.30 e alle 21,00 gli attori della “Buio in Sala Acting School” metteranno in scena al Teatro Ambasciatori di Catania l’opera “Dharma- I figli del sogno”. Si tratta di una sceneggiatura originale, scritta a quattro mani e diretta da Diletta Borrello e Simone Santagati.

Dharma è un’oasi di pace sorvegliata dal Dio Sogno, che ogni notte penetra nei sogni degli abitanti, lasciando una premonizione che si avvererà nei giorni a seguire. Di mattina, la Cerimonia dell’Eletto prevede di raccontare il sogno della notte precedente, in modo da informare gli abitanti dell’Oasi circa il loro futuro più prossimo. Il rituale quotidiano verrà bruscamente interrotto da un forestiero, giunto nell’Oasi dopo un lungo viaggio.

La messa in scena sarà totalmente affidata agli attori della Compagnia “Buio in Sala” (Giuseppe Bisicchia & Massimo GiustolisI), che offriranno una storia dalle classiche atmosfere fantasy, in grado di coinvolgere trasversalmente sia i più giovani che gli adulti. Le musiche e le canzoni inedite sono state composte da Emanuele Toscano, mentre la coreografia è curata da Alberto Crisafulli e Federica Fischetti. Il prezzo del biglietto al botteghino è di €. 7,00.

