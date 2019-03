'Dimensioni' al Chiostro dei Minoriti

È giunta alla quarta edizione la mostra d'arte "Dimensioni" che si terrà a Catania dal 30 marzo al 7 aprile nel Chiostro di Palazzo Minoriti, in via Etnea. La mostra, organizzata dalla associazione Delfare che conferma così il suo costante e prezioso impegno nei confronti dell'arte e della cultura,ospita artisti già presenti in altre gallerie ed esposizioni (opere a tema e tecnica libera) e artigiani che hanno reso arte le loro produzioni (ceramisti,mosaicisti, fotografi, "parolieri") che hanno scelto invece un tema conduttore, "Passione", o di ciò che fa muovere il cuore. Inoltre ci sarà l'esposizione "primedicopertina" Sicilia, mostra delle opere pubblicate in copertina dalla rivista D'A e Ceramica moderna & Antica 1990 - 2018. Ancora una volta il Chiostro dei Minoriti, ad opera dell'associazione Delfare, è pronto a trasformarsi in un'oasi di arte e poesia, cuore pulsante nella frenesia della città.