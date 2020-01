Domenica al Museo - Visita all'Orto Botanico

Domenica 5 gennaio 2020 in occasione della “Domenica al Museo” Officine Culturali vi accompagnerà alla scoperta dell’Orto Botanico di Catania con le visite guidate a prezzo ridotto (5€ anziché 8€). Alle 10:30 e alle 12:00 prenderanno il via le visite guidate dell’Orto Botanico di Catania. Si potrà aprire l'anno con un vero e proprio viaggio in giro per il mondo restando a Catania grazie alle tante specie custodite nel giardino scientifico dell’Università, fondato da Francesco Tornabene nel 1858. L'Orto Generale custodisce, infatti, le specie naturali provenienti da tutti i continenti, alcune preziosamente curate nella grande serra e altre nei vialetti attorno al Monumentale edificio neoclassico, incorniciato dall'Albero del Drago. Non mancherà una visita all'Orto Siculo che permette di conoscere meglio il nostro territorio attraverso le piante endemiche difese all'interno del nostro Orto. Biglietto: 5€ anziché 8€ - Info e prenotazione: 0957102767 – 3349242464.