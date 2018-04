Domenica è pur sempre Domenica. Quindi per tutte le domeniche primaverili la Piazza sarà aperta dalle 11.30 in poi con La Domenica in Piazza dei Libri.

Alle ore 12.00 Catania Leggendaria: Passeggiata Raccontata alla scoperta del Pozzo di Gammazita. Alle ore 13.00 in poi il PRANZO è servito a Piazza dei Libri. Alle ore 18.00 Aperi-LIVE un bel concerto per gustarvi il tramonto in centro storico.

Gammazita con tutte le sue prelibatezze beverecce e mangerecce da colazione, merenda ed aperitivo. UrsinoShop con tutte le ricercate selezioni editoriali, stampe d'artista, accessori, oggettistica, juggling and more.