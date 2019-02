El Dia de Los Muertos - Ecs Dogana Club

Venerdì 1 marzo 2019, a partire dalle ore 22.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata dal titolo 'El Dia de los Muertos'. - Uomo/Donna Omaggio 5€ dalle 21.30 alle 00.00 (solo in lista Nominale) - Uomo/Donna 10€ Ingresso Open Wine + Free Buffet (Vi verrà consegnato un braccialetto per poter accedere alla serata) - Uomo 10€ e Donna 5€ dalle 00.00 alle 1.30 (solo in Lista Nominale) - Uomo 15€ /Donna 10€ dall'1.30.

Una serata unica nel suo genere. • I costumi creati dai migliori costumisti teatrali • I Performers professionisti provenienti dal mondo del teatro e del circo • Skull Performers • Mangiafuoco • Coloured Fog Performer • Vocalist • Ballerini e truccatori.