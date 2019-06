Estate a Castello Ursino - 'Pescheria Giacalone e figli'

Tutto pronto per l'estate del Teatro Stabile di Catania: da sabato 15 giugno e fino a giovedì 8 agosto andrà in scena la prima edizione di una rassegna dedicata alla nuova drammaturgia con artisti ad alta percentuale siciliana: soprattutto giovani, con esperienze di livello nazionale. Vogliamo contaminare la tradizione con influssi contemporanei e vivaci. "Per un teatro d'arte siciliano e innovativo che significa anche ironico, creativo, sorprendente." - Laura Sicignano, direttore Teatro Stabile di Catania.

Gli appuntamenti in programma: "Pescheria Giacalone e figli" - da sabato 15 a giovedì 27 giugno 2019. Novità assoluta di Rosario Lisma - regia Rosario Lisma - scene e costumi Vincenzo La Mendola - assistente alla regia Gabriella Caltabiano - con Lucia Sardo, Barbara Giordano, Andrea Narsi, Luca Iacono - produzione Teatro Stabile di Catania.