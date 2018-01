Degustazione 'La casa di cura' all'Etimuè

Appuntamento veneredì 19 gennaio all'Etimuè a partire dalle ore 21.00 con 'Degustazione La casa di cura'. 4 birre, 4 piatti studiati per quelle birre ma soprattuto per quelle di Alfredo Giugno del birrificio La Casa di Cura. Posti limitati, gradita la prenotazione. Previste anche delle alternative di piatti sia vegane che vegetariane. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.