Evento organizzato da Cantine Nicosia, La Dispensa di Cantine Nicosia. Dopo il grande successo dei due anni precedenti, Cantine Nicosia e la Condotta Slow Food Catania sono lieti di invitarvi alla terza edizione di "Etna, stelle e bollicine", l'evento estivo realizzato in esclusiva per i soci #SlowFood di Catania. Giovedì 23 Luglio, alle ore 19.30 in punto, sarà possibile fare una visita guidata alle storiche cantine della famiglia Nicosia. A seguire, nel suggestivo giardino con vista sull'Etna dell'Osteria Cantine Nicosia sarà servito un benvenuto a base di tapas sicule e bollicine del vulcano e, a partire dalle 21, la cena sotto le stelle che sarà, anche quest'anno, un percorso attraverso le eccellenze del territorio e i presìdi Slow Food, sapientemente selezionati da Alessandro Maugeri, chef di casa Nicosia.

I piatti saranno preparati dal vivo, in un vero e proprio Live Cooking Dinner, e accompagnati dai vini delle selezioni Tenute Nicosia selezionati da Slow Wine Guide 2020 e dallo Spumante Metodo Classico #SostaTreSanti. PROGRAMMA. 19.30 | Visita guidata in cantina. 20.30 | Brindisi di benvenuto con lo spumante 'Sosta Tre Santi' Carricante Brut Metodo Classico e tapas sicule 'Slow' al vassoio. 21.00 | Cena sotto le stelle con i piatti cucinati e raccontati dal vivo dallo Chef Alessandro Maugeri e i vini dell'Etna di Cantine Nicosia selezionati in guida Slow Wine 2020.