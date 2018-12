Etna TANGO Festival 2018

Dal 6/12 al 9/12 nel week-end dell´Immacolata, la Scuola Argentina di Tango a Catania, Siracusa e Messina "Estampa Porteña", vi invita all´ETNA TANGO FEST 2018 presso l´Airone Wellness Hotel, Zafferana Etnea (Ct). Il Puro Tango Argentino portato da un gruppo di artisti di altissimo livello, Ballerini e Maestri, Orchestra dal Vivo. Costo del pacchetto entro il 10 novembre: euro 240.- pp in C. Doppia/ Tripla. Dall'11 novembre: euro 265.- pp in C. Doppia /C. Tripla. Supplemento camera singola euro 90,00.