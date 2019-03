Dall’8 al 10 marzo Adiscart Packaging sarà presenta all’evento fieristico Expo della Pubblicità al Centro Fieristico Etna. L’Expo della Pubblicità, un evento alla sua tredicesima edizione che accogliere il meglio nei settori dell'oggettistica pubblicitaria, tessile promozionale, tecnologie per la stampa e la personalizzazione. L'Adiscart Packaging S.r.l., azienda leader nel settore della trasformazione cartaria che opera con le proprie strutture logistiche nel sud Italia in modo capillare in tutto il territorio nazionale, anche quest’anno parteciperà all’evento ma con un nuovo progetto. #Createyourpackaging è la nuova mission di Adiscart Packaging che ha l’obiettivo di comunicare come la carta rappresenti per il packaging l’elemento fondamentale per i prodotti di #lusso e# fashion. Vesti il tuo prodotto e comunica l’essenza della tua azienda con dei materiali unici e di altissima qualità.

Programma Evento: Venerdì 8 marzo 2019 | Inaugurazione fiera e presentazione Abiti. Presentazione Abiti by Adiscart Packaging: la carta è un prodotto così pregiato da diventare il protagonista di un abito di altissima sartoria. Verranno presentati gli abiti creati su misura con i nostri prodotti di altissima qualità indossati dalle nostre splendide modelle. Sabato 9 marzo 2019 | #createyourpackaging. Scopri il nuovo progetto di Adiscart Packaging. Crea il tuo prodotto su misura grazie ai consulenti della carta e del packaging. Domenica 10 marzo 2019| Visita Accademia delle Belle arti di Catania - Benvenuto e accoglienza agli studenti e al prof. Gianni Latino - Saluto e presentazione dell’azienda Adiscart Packaging - Presentazione del progetto #CreateyourPackaging - Presentazione di un #casehistory di successo Sapurhi - Sicily. Durante la visita, gli studenti dell'Accademia, scopriranno le novità del #packaging grazie alla presentazione dell'azienda e del nuovo progetto. Inoltre verrà riportato il lavoro eseguito per l'azienda siciliana Sapurhi, un progetto di immagine coordinata sia on-line che off.line.