Expo Pet alle Ciminiere

Fervono i preparativi per Expopet 2019 Catania. Dopo il successo ottenuto a Palermo, il salone dedicato interamente agli animali d'affezione e da compagnia più grande della Sicilia, torna per la tappa catanese il 21 e il 22 settembre all'interno del centro fieristico Le Ciminiere, dalle 10.30 alle 20.00. - Moda canina “Fashion Dog” - Benedizione degli animali - Area Allevatori Cani e Gatti - Area Consulenza Legale - Area Market - Attività ludico ricreative baby& fido - Centri Cinofilia Sportiva - Microchippatura Gratuita - Area di Pet Selfie - Toelettatura gratuita.

Numerosi i momenti di intrattenimento e di formazione in programma tra cui le dimostrazioni e prove di Agility e di addestramento, le dimostrazioni delle Unità cinofile delle forze dell'ordine, cani di salvataggio in acqua e cani da ricerca su macerie. Ed inoltre i seguitissimi stage di Toelettatura, la sfilata di moda canina, ed anche interventi e dimostrazioni di Primo intervento Animale e i consigli su cosa fare in caso di smarrimento o furto di animali. Immancabile il Dog Festival, l'Expo amatoriale per cani di tutte le razze e meticci provvisti di microchip, che per questa settima edizione presenta un'importante novità, ossia l'iscrizione gratuita. Presenti anche gli allevatori che nel corso delle due giornate faranno una presentazione delle razze canine e dello loro caratteristiche. Non mancherà nemmeno uno dei momenti tanti attesi di Expopet, ovvero la benedizione degli Animali. Gli amanti dell'esotico, ma anche i più curiosi, potranno ammirare invece le meraviglie dell'Exotic World, l'area espositiva dedicata a rettili, anfibi, chiocciole giganti, insetti e quanto inerente a questo affascinante mondo, in cui sarà possibile apprendere tante nozioni interessanti su questi animali, entrati ormai a far parte delle case di tanti italiani. Ed infine, ma non per ultimo, Expopet punta come ogni anno i riflettori su diverse tematiche importanti a tutela degli animali, come ad esempio randagismo e abbandono, che proliferano soprattutto nel corso della stagione estiva. All'interno della fiera quindi, sarà possibile incontrare diverse Associazioni animaliste e adottare tanti cuccioli in cerca di una famiglia che si prenda cura di loro.