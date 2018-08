La Notte di Ferragosto al Lido Azzurro - Litorale Playa di Catania. Anche questa estate vi aspetta con 3 aree musicali, musica dal vivo, FLUO PARTY, Tenda Party, area food e gli immancabili fuochi d'artificio piu' spettacolari della Playa. Attrazioni: • Musica dal vivo con Son Clave & Mania Dance 90s • Animazione e spettacolo by Pacolandia • Pista Commerciale + Fluo Party • "The Best Show on Earth" - spettacolo pirotecnico by Vacalluzzo. 13€ All-Night-Long in Lista Nominale. 14,50€ acquistando il Ticket direttamente online. 18€ al botteghino senza essere inseriti in Lista. Opzione tenda : 5€ per poter restare in tenda fino al mattino.