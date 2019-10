Domenica 27 ottobre, presso SARI - Azienda Agricola, a Trecastagni, si svolgerà la prima edizione della “Festa d’Autunno”. Non solo foodmarket! YESchool Catania vi offrirà una simpatica lezione a tema “green” in inglese. Currò - giardini istruirà i vostri piccoli a diventare degli ottimi “pollici verdi”. Sinergie vi accoglierà in azienda e vi spiegherà come sia importante fare rete nel NOSTRO territorio in modo da valorizzarlo. E, quando lo stomaco brontolerà, Uccalamma penserà a servirvi un pranzo sano, leggero e a km 0. Per ulteriori informazioni sull’evento: Roberto Carbone (Sari-Azienda Agricola) +39 3663358041. Per prenotare il pranzo: Marco Falcone (alias @uccalamma) +39 3939858071.