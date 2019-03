Festa della donna al GranDuomo

Granduomo è lieta di invitare all'evento esclusivo organizzato in occasione della Festa della donna nella splendida cornice di Piazza Duomo. A partire dalle ore 20.30 dell'8 marzo, caleidoscopio di eventi, tra un aperitivo e una cena, intrattenimento per grandi e piccini, per poi concludersi con il dj set. Il programma. Intrattenimento a cura di: Curiosi Incanti. Cena a cura di: Casale del Fico. Dj set a cura di: Curiosi Incanti. Per partecipare è necessaria la prenotazione! Per qualsiasi infoe per riservare un tavolo è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi: info@granduomocatania.it o 393 81 50 100.