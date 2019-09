La comunità Fornazzese è lieta di invitarvi alla *6° Festa del fungo porcino dell'Etna, per due Weekend consecutivi, alla scoperta dei sapori che solo i nostri funghi Porcini riescono a regalare, dal sapore all'odore. Vi aspettiamo con il tanto atteso appuntamento, Sabato 14 Settembre dalle 18:00 alle 24:00 e Domenica 15 settembre dalle 10:30 alle 24:00, gli stessi orari per Sabato 21 e Domenica 22 Settembre. Quest'anno, ci saranno diversi Stand Gastronomici, ognuno con la propria specialità.. Non mancheranno i maccheroni, panini con salsiccia, il risotto, Le Pizze Siciliane, le Focacce e I Dolci, tutto con l'ingrediente primario: il Fungo Porcino. Novità assoluta, Hamburger di Carne di Asina (da allevamento biologico) ai Funghi porcini e tanto altro.