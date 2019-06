Festa di San Giovanni Battista ad Acitrezza

Tradizionali festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista ad Acitrezza (CT) con la suggestiva pantomima de "U Pisci a mari" nelle acque del porticciolo vicino i bellissimi faraglioni. La festa prevede anche riti religiosi, processioni, sfilate e la Sagra del pesce spada. I riti della Festa di San Giovanni ad Acitrezza. La festa inizia il 23 giugno con la celebrazione eucaristica della vigilia e la processione della Sacra Reliquia per le vie del paese.

Il 24 giugno alle ore 10.00 si tiene invece la solenne svelata del venerato simulacro del Santo Patrono e nel pomeriggio la tradizionale pantomima "U pisci a mari", che si svolge nello specchio d'acqua all'interno del molo vecchio e antistante lo scalo di alaggio di Acitrezza. Alle ore 17.00 dal quartiere Urnazza parte la sfilata folcloristica per il centro storico di Acitrezza.

Alle ore 19.00 la trionfale uscita del simulacro di San Giovanni Battista dal sagrato della chiesa Madre, per l'avvio della processione per le vie del paese che si concluderà in tarda serata con lo spettacolo pirotecnico e il rientro in chiesa.Giorno 25 giugno è la giornata della devozione cittadina, che avrà inizio alle 11.30 con la solenne celebrazione eucaristica animata dalla Confraternita San Giovanni Battista.

Alle ore 19.00 una nuova trionfale uscita del simulacro di San Giovanni dà inizio alla processione per le vie del paese che si concluderà a notte fonda con l'artistico spettacolo pirotecnico di chiusura e lo spettacolare ingresso in piazza del fercolo.