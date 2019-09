7° Festival della Birra e dello Street Food Regionale dal 13 al 22 Settembre, presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania. Mancano solo gli ultimi dettagli ma tutto sarà prontissimo per il prossimo Venerdì 13 Settembre quando alle 19.00 – alla presenza del sindaco della Città Metropolitana di Catania Salvo Pogliese, del sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso, dell'assessore comunale al Turismo Sport e Spettacolo Patrizia Costa, del presentatore Sandro Vergato, dell'amministratore di “Sensazioni Sonore” Ermanno Pinzone Vecchio, del presidente dell'associazione “Siamo Impresa” Filippo Zuccarello e del responsabile Cesare Marzullo- sarà dato il simbolico taglio del nastro che aprirà ufficialmente il “7° Festival della Birra e dello Street Food Regionale” che si terrà , dal 13 al 22 Settembre, presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania. Musica live, Luna Park e Gastronomia per un evento aperto fino alle 2,00 di notte e che attirerà migliaia di persone da tutta la Sicilia e dall’isola di Malta. Oltre 50 espositori per un’area di 5.000 metri quadrati che accoglierà al suo interno anche un luna park.