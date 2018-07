FIERA DEL SOLE. La più grande mostra mercato del Sud Italia che promuove le eccellenze in Sicilia. Dalle ore 08.30 di venerdi 3 fino a domenica 5 agosto, presso piazza "I Vicerè" di Canalicchio (Catania) si terrà la Fiera del Sole, la mostra mercato del commercio, dell'industria e dell'artigianato che valorizza il territorio siciliano con il meglio dell'enogastronomia, dell'artigianato e dell'arte made in Sicily.

La Fiera del Sole nasce per valorizzare la bellezza in Sicilia, nonchè incrementare il business ed il turismo isolano. Per una visione globale in termini di incremento dell'economia nel meridione, gli spazi espositivi sono aperti a tutti i commercianti e alle aziende del sud Italia. Oltre 200 tra casette in legno e gazebi in pvc per favorire la promozione, l'esposizione ed il commercio dei prodotti tipici siciliani.

Area Food & beverage. Degustazione e mercato dei prodotti enogastronomici tipici siciliani e non solo (rustici, arancini, panini, pane condito, barbecue di carne, gelati. granite, crispelle, dolci tipici, caldarroste, birra, vino, etc...). Area COMMERCIALE. Expo e mercato degli articoli dei migliori negozianti: prototipi di auto e moto, vasta gamma di prodotti alimentari artigianali (miele, salse, confetture, liquori dell'Etna, rosolii, etc.), abbigliamento, accessori, borse, calzature, gioielli, occhiali, cd musicali, giocattoli, attrezzi per il bricolage, fiori,piante e tanto altro. Area artisti artigiani. Expo e mercato delle pregiate opere dei più rinomati scultori e pittori, come quadri e carretti siciliani. Inoltre, sarà possibile ammirare le arti di un tempo, le creazioni artistiche realizzate a mano dai maestri calzolai, del ferro, del vetro, del legno, etc. Area bimbi. Baby parking e ludoteca con gonfiabili e animatori professionisti per regalare un sorriso e tanto divertimento ai più piccini.

Area intrattenimento. Il palcoscenico di piazza I Vicerè vedrà protagonista non solo la finalissima del concorso di bellezza "La più Bella - Tratti di Bellezza in Terra di Sicilia...nel Mondo!!!" con ospiti internazionali, ma anche concerti live, spettacoli di cabaret e tanti ospiti. Tra questi, sarà presente il vincitore dell' "Oltreoceano Festival USA", il festival musicale che collega l'America con l'Italia, ovvero la città di New York con la Regione Sicilia. Inoltre, per allietare i visitatori non mancheranno le esibizioni degli artisti di strada, balli di gruppo e animazione per i bambini a cura di Tonty animazione.