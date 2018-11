Spettacolo teatrale 'Figlie di Sherazade'

Il racconto come arma per difendersi. La voce come parola, come presa di coscienza, condivisione, testimonianza. È la storia vera di due giovani donne che raccontano affinché altre donne possano un giorno vivere in condizioni migliori. Due storie esemplari, due punti di vista apparentemente divergenti che convergono in un unico desiderio: la speranza di un mondo migliore. Due donne si raccontano come in uno specchio ribaltato: una fuga e un ritorno, un dramma personale e le sofferenze di un popolo.

Le due storie, nella loro diversità, scorrono parallele e nell’intrecciarsi producono, per analogia o per contrasto, un nuovo significato, che lascia alla riflessione dello spettatore l’ultima parola. FIGLIE DI SHERAZADE. Scritto, diretto e interpretato da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Musiche originali Rosie Wiederkehr (Agricantus) e Ruth Bieri. Scene: Franca D’Angelo – Nato Frascà.

LIBERE DI ESSERE è un progetto nazionale realizzato con il contributo dei fondi 8xmille della Tavola Valdese | Dal 19 novembre al 4 dicembre, in vista (e in conclusione) della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne (25 novembre), lo spettacolo Figlie di Sherazade toccherà 5 città italiane: ROMA, RIESI, PALERMO, CATANIA, GENOVA, portando un aiuto concreto devolvendo gli incassi ai Centri Antiviolenza: “DIFFERENZA DONNA”, SERVIZIO CRISTIANO ISTITUTO VALDESE, “LE ONDE”, “THAMAIA”, “MASCHERONA”.