La Compagnia Note di Colore presenta: Flitti Tumbi tu⎥Caccia al tesoro poetica. Il progetto del laboratorio Note di Colore, è la prosecuzione di un percorso iniziato cinque anni fa, grazie all'intuizione di Bianca Caccamese, presidente dell'Associazione Culture Possibili. Il gruppo di partecipanti si aggrega intorno all'idea dell'inclusione, della comunicazione empatica spesso non verbale, della narrazione teatrale collettiva, come mezzi efficaci per superare barriere linguistiche, motorie e cognitive, dato che il progetto include portatori di disabilità. Negli anni, si è creato un gruppo forte e stabile, in grado di ideare e realizzare progetti performativi non convenzionali, interattivi e fortemente incentrati sulla partecipazione del pubblico. E' la volta di Flitti Tumbi tu, una caccia al tesoro che si snoda in tutti gli spazi interni ed esterni di Zo, in cui il pubblico, diviso in squadre, dovrà superare delle piccole prove per conquistare i pezzi della storia creata dal Gruppo Note di colore, durante l'anno.

La performance è arricchita dagli interventi musicali curati da Simona di Gregorio, che ha seguito il gruppo con le sue competenze professionali di musicista, compositrice, cantante e musicoterapeuta. La performance è supportata dallo staff tecnico di Zō (Aldo Ciulla), e dal lavoro creativo e di realizzazione di attrezzeria e allestimenti di Elie Laucher e Olga Volshinets. Il gruppo, guidato dall'attrice regista e autrice Pamela Toscano, segue un laboratorio annuale con cadenza settimanale. Il progetto riprenderà l'anno prossimo ad Ottobre ed è aperto a tutti. In occasione della performance sarà possibile effettuare una pre-iscrizione al laboratorio. Autori e Interpreti: Nina Brisolese, Giuseppe Caccamese, Claudia Cantone, Fabio Condorelli, Claudio Di Benedetto, Massimo Gagliano, Santina Ferlito, Gaetano Libranti, Giusi Messineo, Tiziana Pedalino, Ibrahim Sow, Marta Tornabene. Ideazione: Pamela Toscano. Musiche e cori: Simona di Gregorio. Allestimenti: Elie Laucher e Olga Volshinets. Responsabile tecnico: Aldo Ciulla.