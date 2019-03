Fondazione Brodbeck - Giornate FAI di Primavera

La Fondazione Brodbeck apre i suoi spazi in occasione delle Giornate FAI di Primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Il tema scelto dal Fondo Ambiente Italiano per l'edizione di quest'anno è quello della forza del contesto urbano e delle relazioni di cui si alimenta. L'apertura al pubblico dei 6000 mq nel cuore di San Cristoforo risulta significativa proprio in merito alla tematica scelta poiché il passato e il presente della città di Catania convivono negli spazi della Fondazione Brodbeck, esempio di archeologia industriale dei primi del '900, che oggi accoglie iniziative legate all'arte contemporanea. L'apertura, a cura della delegazione FAI di Catania, vedrà i visitatori accompagnati dagli apprendisti Ciceroni della "Scuola Svizzera Catania" e del Liceo Artistico Statale "E. Greco" di Catania.

A loro verrà affidato il compito di illustrare la storia dello spazio e della fondazione, parlare delle installazioni permanenti di Seb Koberstädt ed Esther Kläs e di alcune delle opere, appartenenti alla collezione Paolo Brodbeck, che sono state esposte all'interno della mostra Luoghi dove la poesia è possibile. Per tutti coloro che parteciperanno all'evento in questa occasione, inoltre, ci sarà la possibilità di ripercorrere i 10 anni di attività della Fondazione, attraverso una dettagliata documentazione fotografica delle mostre e delle iniziative che si sono svolte dal 2009 ad oggi. In questa occasione sarà possibile iscriversi al FAI e sostenere la raccolta fondi del FAI con un contributo suggerito a partire da 2/3 euro.