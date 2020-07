Francesco Vaccaro JAZZ Quartet LIVE

Evento organizzato da Prisma Music Bistrot, Simona Kioo e Francesco Vaccaro. Per l'ultima data estiva disponibile al #BistrotMusicale, una serata di inconfondibile #Jazz Made in Sicily. La formazione nasce nel 2017 e ha già all'attivo diversi progetti presentati in contesti teatrali come il Piccolo Teatro della Città (Brancati), Teatro coppola, contesti di Jazz Festival e club. Il repertorio è costituito da brani originali composti da Francesco Vaccaro con, in aggiunta, una serie di brani standard #jazz appartenenti al repertorio di Monk, Herbie Hancock, Kenny Garrett o brani classici del jazz riarrangiati. Michele Territo - BATTERIA, Fabrizio Scalzo - CONTRABBASSO, Gaetano Rubulotta - PIANOFORTE, Francesco Vaccaro - ALTO/TENOR SAX. Per informazioni e prenotazioni Whatsapp al +39 3496210977.