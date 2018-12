Friday before ChristMAs

Venerdì 21 dicembre al MA, il club di via Vela da 14 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, We Friday ottavo appuntamento di Friday, la super festa del venerdì a Catania, che si declina in mille modi diversi, con un solo obiettivo: divertirsi come se non ci fosse un domani! La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata, alle 23 (questa settimana i palermitani We Man) e dei dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica.

Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance.

Ed ecco che nella sala disco suoneranno i resident dj’s Mariagrazia Vinciguerra, Ugo Macaluso, guest Andrea Valerio; a partire dalle 22.30, in Birreria le selezioni saranno di Antonio Oliva e Fabrizio Serio. We Man. Line up: Paola Russo (voce e synth); Danilo Spinoso (batteria e campionamenti); Egidio La Rocca (chitarra acustica e voce); Melko Van Kaster (violino elettrico); Alessandro Ferrigno (bas-so e voce). I We Man sono una band acustica palermitana nata su iniziativa di Paola Russo, cantante di origini riberesi. Ingresso: in lista € 2,00 fino alle 23.30 dopo € 10,00; fuori lista € 10,00 fino alle 23.30 dopo € 15,00.