Presentazione di 'Futtitinni' alla Libreria Vicolo Stretto

'Futtitinni' è il nuovo progetto artistico firmato Pablo Dilet e Giuseppe Veniero Project che vedrà luce (dopo Palermo) alla Libreria Vicolo Stretto di Catania il 26 gennaio. Un lavoro nato col gusto dell’ironia, scegliendo una parola che invita all’affrontare la vita in modo leggero, il termine siciliano “futtitinni”: un motto che invita a prenderla alla leggera, a fregarsene, lasciar correre all’insegna di tempi migliori. In un piccolo contenitore di confetti dalla segreta e immaginaria ricetta legata al benessere interiore, le risposte ad una società che ingabbia l’uomo in troppi sensi di colpa e preoccupazioni. Cento pezzi artistici (la numerazione andrà da 0 a 99) per dire invece che alle volte prenderla alla leggera è la migliore risposta a ciò che ci ingabbia.