Appuntamento al Sughero il prossimo 1 marzo con la serata dal titolo 'Giù la maschera - Degustazioni alla cieca'. Degusta i vini, segui gli indizi e scopri il premio che trovi all'interno della busta. Possibile giocare da solo, in coppia o in gruppo. Per info 3924097947 - sugheroenoteca@gmail.com.