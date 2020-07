Ludum - Occhi su Saturno e gli dei dell'Olimpo

Gli occhi su Saturno e gli dei dell'Olimpo. Sabato 25 dalle 20:00 i telescopi del LUDUM saranno puntati su Saturno. Anche quest'anno centro per la manifestazione nazionale di astronomia tra le più importanti d'Italia. All'aperto, nella massima sicurezza con il rispetto del distanziamento sociale. Il gioiello del sistema solare come non l'avete mai visto grazie a potenti telescopi. Inoltre documentari e foto sul signore degli anelli. Spettacolo scientifico ad hoc: Bacco, Eros e Pollon in persona vi parleranno degli dei dei miti greci e vi mostreranno i loro poteri con esperimenti e magie eccezionali e interazioni multimediali. Fulmini, fuoco e magie in questo spettacolo in anteprima per questa speciale occasione.