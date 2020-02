Goodbye Erasmus - Carnival Party

ESN Catania & AEGEE-Catania sono lieti di celebrare con voi la fine del semestre ERASMUS... Come? Con un Goodbye Party-Carnival Edition in pieno stile erasmus. Indossate il vostro costume migliore, preparatevi a ballare tutta la notte e a festeggiare la fine degli esami. Se proprio dovete andare via, salutate gli amici con stile. Festa aperta a tutti. Con la tessera ESN e AEGEE - cocktail 5 €. Senza tessera - cocktail 8 €. BEVERAGE tutta la sera - cocktail 5 €.