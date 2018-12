Gran Cenone di Capodanno - Quattrochiacchiere

Concludi in bellezza il 2018, e inizia al meglio il tuo 2019 con il gusto e la prelibatezza dei piatti di Quattrochiacchiere. Lo chef propone: - una carrellata di gustosi antipasti per stuzzicare il vostro appetito - due primi di pesce e carne - un prelibato secondo di vitello alla Wellington - un buffet di dolci per concludere al meglio la cena. Non mancheranno i grandi classici della mezzanotte: cotechino, lenticchie e prosecco. Durante la cena verranno serviti Vino Bianco Insolia, Vino Rosso Nerello Mascalese e Soft drinks. Menù per i più piccoli che prevede: - tagliere di salumi e formaggi - lasagne al ragù - cotoletta con patate al forno - hamburger. Durante la serata, musica e intrattenimento. Posti limitati! Per prenotare il tuo tavolo chiama al n° 095 712 8950 / 095 712 o su Facebook. Menù adulti: 80€. Menù bambini: 35€.