Resti a casa senza conoscere Hostel Jazz o... vieni Giovedì all'Ostello? Con Less More Jazz. Sonorità jazzistiche, sfumature bossanova e linguaggio contaminato. Il tutto in un repertorio che spazia dallo swing anni 50 a brani della cultura musicale moderna. Info e Prenotazioni: Fisso 095 7233010, Cellulare 392 9065026.